Drie jaar cel voor Haagse Syriëganger Maseh N.

De Haagse Syriëganger Maseh N. is veroordeeld tot een celstraf van drie jaar waarvan tien maanden voorwaardelijk voor deelname aan een terreurorganisatie. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam maandag geoordeeld, meldt ANP. De straf valt een stuk lager uit dan de eis van zes jaar van justitie.

Het Openbaar Ministerie (OM) meende dat de 23-jarige N. bewust heeft deelgenomen aan de gewapende strijd in Syrië, maar zelf stelde N. dat hij niet wilde vechten in Syrië. Kort na zijn aankomst zou hij direct spijt hebben gehad dat hij was afgereisd. Ook zou hij pogingen hebben ondernomen om het strijdgebied te verlaten en werd hij daarvoor gestraft door andere leden van Islamitische Staat (IS).

Volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs dat N. heeft deelgenomen aan de gewapende strijd. Daarnaast hield de rechtbank in de uitspraak rekening met het vrijwillige vertrek van N. uit het kalifaat. Verder hield de rechtbank er rekening mee dat de Hagenaar inmiddels afstand heeft genomen van het gedachtegoed van IS.

Maandelijks 90 dollar

Wel rekent de Rotterdamse rechter het N. zwaar aan dat hij lid is geworden van IS, vlak na het uitroepen van het kalifaat. Hij zwoor trouw aan de terreurgroep, terwijl het terroristische en misdadige karakter van IS volgens de rechtbank bekend was bij N. Die reisde in 2015 vanuit zijn woonplaats Den Haag naar Syrië af. Zijn moeder gaf hem kort daarna op als vermist.

In Syrië kreeg N. een identiteitsbewijs en maandelijks 90 dollar van IS. Volgens justitie had hij gezegd dat hij wilde deelnemen aan de jihad en wilde hij als martelaar sterven. Toen N. in november 2018 vrijwillig terugkeerde in Nederland werd hij direct gearresteerd.