Dinsdagavond is er een (gedeeltelijke) maansverduistering

Dinsdagavond, komt de maan, precies volgens schema, rond tienen ‘vol’ op. Maar al spoedig wordt het linker deel van de maan geleidelijk donker. Tegen het einde van de avond is de maan zelfs nog maar voor minder dan de helft verlicht. Dat is het gevolg van een gedeeltelijke maansverduistering, een verduistering waarbij slechts een deel van de maan in de schaduw van de aarde komt te staan.

Een maansverduistering treedt op wanneer zon, aarde en maan min of meer op één lijn staan. Vanaf de ‘voorkant’ van de maan gezien schuift de aarde dan voor de zon. Bij een totale verduistering neemt de volledige maan daarbij een opvallend oranjerode kleur aan. Dat is het gevolg van de breking en verstrooiing van zonlicht door de aardatmosfeer. Bij de maansverduistering van vandaag geldt dit slechts voor een deel van de maan.

De verduistering begint om 22.02 uur. De maan is dan net volledig opgekomen en staat zeer laag boven de zuidoostelijke horizon. Binnen enkele minuten zal de linkerkant van de maan een opvallende donkere rand vertonen die geleidelijk breder wordt.

Om 23.31 uur bereikt de verduistering zijn maximale omvang: dan is iets meer dan de helft van de maan in de aardschaduw gedompeld. Vanaf dat deel van de maan gezien is de zon op dat moment achter de aarde verdwenen. Het resterende deel krijgt een gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Voor de achterkant van de maan verandert er niets: daar is het nacht.

Om 1 uur, in de nacht van dinsdag op woensdag dus, komt een einde aan de verduistering. De maan staat dan bijna in het zuiden. Het hele verschijnsel speelt zich vrij laag boven de horizon af. De maansverduistering is dus alleen in zijn geheel te volgen vanaf een plek waar goed zicht is op de zuidoostelijke tot zuidelijke horizon. Ook het weer moet meewerken natuurlijk.

Rechts van de maan zullen twee planeten te zien zijn. Het zijn Saturnus, vrij dicht bij de maan, en Jupiter, een flink stuk verderop. Jupiter is herkenbaar aan zijn opvallende helderheid.

