De genocide in Rwanda: 25 jaar later (deel 2)

Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat er een einde kwam aan een van de gruwelijkste gebeurtenissen van de twintigste eeuw: de genocide in Rwanda. Bijna een miljoen mensen werden afgeslacht. 10.000 doden per dag, 417 per uur, 7 per minuut, bijna honderd dagen lang. Afrika-correspondent Koert Lindijer was erbij en keerde de afgelopen jaren veelvuldig terug naar Rwanda. Hoe verwerk je zo’n trauma als land, wanneer iedereen zowel dader als slachtoffer is? Dit is deel twee van een tweeluik. Het eerste deel vind je hier.

Presentatie: Thomas Rueb

Productie: Iddo Havinga

Montage: Iddo Havinga