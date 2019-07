Chinese economie maakt laagste groei in bijna dertig jaar door

De Chinese economie groeide afgelopen drie maanden met 6,2 procent - het laagste groeicijfer over een kwartaal sinds 1992, toen deze cijfers voor het eerst werden gepubliceerd. Dit melden verschillende media op basis van de Chinese centrale bank. De handelsoorlog met de Verenigde Staten speelt een rol in de tegenvallende resultaten.

De Chinese economie koelt al langer af. Vorig kwartaal groeide de tweede grootste economie ter wereld 6,4 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2018. Over heel 2018 was het gemiddeld 6,6 procent.

Kwartaalcijfers komen sinds 1992 naar buiten, maar jaarcijfers worden al langer gepubliceerd. Over heel 1990 was de groei met 3,9 procent nog lager dan in de eerst helft van dit jaar, en in 1991 steeg de omvang van de economie met 9,3 procent. De meest recente groeipiek was in 2007, 14,2 procent.

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor de afremmende groei van het Aziatische land. Zo is er door de Chinezen zelf minder geconsumeerd en geproduceerd, maar ook de import en export vallen tegen - dit laatste komt voor een groot deel door de invoerheffingen van de Verenigde Staten.

Lees ook: China heeft weinig wapens in strijd met VS. Bij veel anti-VS-maatregelen treft China ook zichzelf.

Stimuleringsplannen van de overheid

Beijing heeft over het afgelopen jaar meerdere maatregelen genomen om de Chinese economie te stimuleren. Zo zijn belastingverlagingen doorgevoerd á 2.000 miljard yuan (258 miljard euro).

Ook verstrekt de overheid makkelijker kredieten, leent zelf bij voor infrastructurele projecten en heeft de renovatie van honderdduizenden oude gebouwen aangekondigd, om de werkgelegenheid te bevorderen. Als dit niet genoeg blijkt om de groei vast te houden, is de verwachting dat China met nieuwe maatregelen zal komen.