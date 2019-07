Britse computerpionier Alan Turing op vernieuwde biljet van 50 pond

Hij leverde een belangrijke bijdrage aan het verslaan van de Duitse bezetters in de Tweede Wereldoorlog, maar werd vervolgens gedwongen een chemische castratie te ondergaan vanwege zijn seksuele geaardheid. De in 1954 overleden Britse computerpionier en wiskundige Alan Turing is vanaf 2021 te zien op het vernieuwde Britse bankbiljet van vijftig pond. Dat heeft de Bank of Engeland, de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk, maandag aangekondigd.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werkte de codekraker op Bletchley Park, de geheime uitvalsbasis van de Britten, samen met de Britse inlichtingendienst. Samen met zijn team wist Turing, naast wiskundige ook expert op het gebied van kunstmatige intelligentie, de Enigma-code van de Duitsers te kraken.

Toch kreeg Turing gedurende zijn leven maar weinig waardering in zijn thuisland. Zeven jaar na het einde van de oorlog werd hij vervolgd omdat hij een relatie had met een andere man. Omdat homoseksualiteit in de jaren vijftig van de vorige eeuw in het Verenigd Koninkrijk nog verboden was, werd Turing veroordeeld. Hem werd een vorm van chemische castratie opgelegd door middel van een experimentele hormoonkuur. In 1954 bracht de toen 41-jarige wiskundige zich om het leven door een appel met daarin de giftige stof cyanide te eten.

Eerherstel

Eerherstel voor Turing volgde pas na de eeuwwisseling, toen in 2009 de Britse regering officieel excuses maakte voor hoe de wiskundige door het rechtssysteem was behandeld. In 2013 was het eerherstel pas compleet, Turing werd toen gratie verleend uit naam van de Britse koningin. Het jaar daarop verscheen de biografische film The Imitation Game waarin Benedict Cumberbatch de rol van de wiskundige vertolkte. De acteur pleitte toen al voor Turings portret op de Britse valuta: „Hij zou op postzegels moeten staan. Op bankbiljetten. Hij zou in geschiedenisboeken moeten staan.”

Op de shortlist voor het nieuwe biljet van vijftig stonden twaalf namen. De keuze voor Turing werd uiteindelijk gemaakt door het hoofd van de Britse centrale bank, aldus de Britse krant The Guardian maandag. De biljetten van tien en twintig pond zijn recent al opnieuw ontworpen, op die briefjes zijn de portretten van auteur Jane Austen en schilder J.M.W. Turner te zien.