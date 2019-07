Bijna een op de vijf boetes voor inrijden milieuzone na bezwaar geschrapt

Bijna een op de vijf boetes voor het inrijden van een milieuzones wordt kwijtgescholden als er bezwaar tegen wordt gemaakt. Dat blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie die maandag openbaar werden gemaakt. De aantallen liggen procentueel een stuk hoger dan boetes voor andere verkeersovertredingen, waarvan boetes in 11 procent van de gevallen niet gegrond zijn.

Er zijn milieuzones in Amsterdam, Arnhem, Rotterdam en Utrecht. Afhankelijk van de stad betaalt een automobilist 90 of 95 euro boete. Vrachtwagenchauffeurs betalen 230 euro. Wie de boete onterecht vindt, kan bezwaar aantekenen of eventueel naar de rechter stappen.

Het bezwaar tegen de boetes bleek in 18 procent van de gevallen terecht, zegt het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) naar aanleiding van berichtgeving van De Telegraaf. Volgens die krant ligt het aantal nog hoger, op 25 procent, maar die cijfers herkent het Openbaar Ministerie niet.

Aantal kwijtgescholden boetes daalt juist

Dat milieuboetes vaker onterecht bleken dan andere verkeersovertredingen komt volgens het OM door twee gevallen in Rotterdam waarbij grote groepen bezwaarmakers in één keer in het gelijk werd gesteld. In het eerste geval werd een verbod voor benzineauto’s om een milieuzone in te gaan teruggedraaid. In het tweede geval ging het om een groep geldtransporteurs die met terugwerkende kracht ontheffing voor hun voertuigen kreeg.

Ook merkt het OM op dat het aantal gevallen waarbij boetes worden kwijtgescholden daalt. In 2018 kwam het nog 456 keer voor, dit jaar zijn tot nu toe 74. Dit komt door aanscherping en als gevolg van gerechtelijke uitspraken, aldus de CVOM.

