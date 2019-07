Bij klein deel dieselauto’s wordt weghalen roetfilter ontdekt

Garagehouders hebben tussen medio 2018 en medio 2019 nog geen vierhonderd dieselauto’s afgekeurd omdat roetfilters illegaal waren weggehaald. Dit bevestigt wegautoriteit RDW na berichtgeving van EenVandaag . Naar schatting van kennisinstituut TNO rijden ruim 20.000 dieselauto’s illegaal zonder filter. Bij slechts 2 procent wordt het weghalen van het filter dus ontdekt.

Sinds mei 2018 controleren keurders bij APK-controles op de aanwezigheid van roetfilters door in de uitlaat te kijken. Deze methode blijkt echter niet waterdicht. Doordat mensen slechts het werkzame gedeelte van het filter laten verwijderen - niet de gehele behuizing - is volgens een woordvoerder van de RDW van buitenaf niet altijd te zien of het filter is weggehaald.

Autobezitters laten de filters weghalen omdat onderhoud of vervanging van kapotte of verstopte filters prijzig is. Een auto zonder roetfilter stoot echter tot wel vijftig keer zoveel schadelijke roet en fijnstof uit. Per jaar sterven ongeveer 12.000 mensen voortijdig als gevolg van luchtvervuiling, waar deze stoffen flink aan bijdragen. Sinds 1 oktober 2017 is het dan ook verboden om roetfilters uit moderne dieselauto’s te halen.

‘Strengere handhaving nodig’

In een reactie tegen EenVandaag zegt staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Milieu, D66) dat de huidige APK-controle niet volstaat en dat ze zo snel mogelijk strengere handhaving wil. Vanaf 2021 moet een zogenoemde deeltjesteller de hoeveelheid fijnstof kunnen meten die uit een uitlaat komt.

Het is niet precies duidelijk hoeveel auto’s in Nederland zonder roetfilter rijden. Kennisinstituut TNO baseert zijn schatting van ruim 20.000 dieselvoertuigen op een rondvraag bij garages.