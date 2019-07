3 jaar cel geëist tegen natuurgenezer Klaus Ross

Het Duitse Openbaar Ministerie heeft maandag in Krefeld drie jaar cel geëist tegen natuurgenezer Klaus Ross. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van drie patiënten, onder wie twee Nederlanders. Dat meldt persbureau ANP. Later op de dag spreekt de rechter het vonnis uit.

Ross ‘behandelde’ in 2016 kankerpatiënten met alternatieve geneeswijzen in het Duitse dorp Brecht, net over de grens bij Roermond in Limburg. Twee vrouwen en één man stierven na zo’n behandeling. Volgens Justitie overleden de patiënten aan een overdosis 3-broompyruvaat (3-BP), een glucoseremmer die niet geregistreerd is als geneesmiddel.

De mogelijke Nederlandse slachtoffers waren een 55-jarige man uit Apeldoorn en een 43-jarige vrouw uit Wijk en Aalburg. Een vierde patiënt, een 44-jarige Rotterdamse vrouw die leed aan borstkanker, stopte met de behandeling toen ze er te ziek van werd. Zij overleefde de 3-BP en genas dankzij de reguliere behandelmethode. Ze was getuige in het proces tegen Ross.

Het pleidooi van Ross’ advocaat volgt later op de dag. Eerder ontkende de Duitser schuld.