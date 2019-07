282 arrestaties tijdens rellen in Frankrijk na winst Algerije Afrika Cup

282 mensen zijn afgelopen nacht gearresteerd tijdens grootschalige rellen in Lyon, Marseille en Parijs, meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner. De rellen braken uit nadat Algerije zich had geplaatst voor de finale van de Afrika Cup door van Nigeria te winnen. Afgelopen vrijdag waren er ook al tientallen arrestaties en een dode toen Algerije zich voor de halve finale plaatste.

Duizenden Algerijnen gingen ‘s nachts de straat op, na de 2-1 winst op Nigeria. In Parijs verzamelden fans zich eerst bij de Arc de Triomphe, waar ze „lang leve Algerije” schreeuwden, volgens de Franse nieuwszender France24. Later kwam het op de Champs-Élysées tot een confrontatie met de politie.

In Marseille mochten voetbalfans niet bij de haven komen, waar vanwege de nationale feestdag een vuurwerkshow was. Politie gebruikte traangas tegen fans die voorwerpen gooiden nabij de Porte d’Aix. In Lyon werden tientallen auto’s in brand gestoken.

Van de 282 gearresteerden zaten maandag 249 nog vast. Een klein deel van de arrestaties zou te maken hebben met rellen tijdens de viering van de nationale feestdag Quatorze Juillet, afgelopen zondag.

In Frankrijk wonen 1,7 miljoen Fransen met een Algerijnse achtergrond, grofweg 2,5 procent van de bevolking. Van 1830 tot zijn onafhankelijkheid in 1962 was Algerije een Franse kolonie.

De finale van de Afrika Cup, die in Egypte plaatsvindt, speelt Algerije vrijdag om 21.00 uur tegen Senegal.