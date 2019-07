Van Vleuten wint tweede Giro Rosa op rij

Wielrenner Annemiek van Vleuten heeft zondag voor het tweede jaar op rij de Giro Rosa, de ronde van Italië voor vrouwen, gewonnen.

De wielrenner van Mitchelton-Scott reed sinds dinsdag in de roze trui, nadat ze de koninginnenrit, een zware bergetappe, met overmacht won. Ook in de etappe daarna, een klimtijdrit, was de regerend wereldkampioen tijdrijden duidelijk de beste. Haar leidende positie in het algemeen klassement kwam daarna niet meer in gevaar.

De laatste etappe werd zondag gewonnen door een andere Nederlandse wielrenner. Marianne Vos kwam in de rit van San Vito al Tagliamento naar Udine als eerste over de streep.

In het eindklassement eindigden Anna van der Breggen (op 3.45 minuten) en Amanda Spratt, ploeggenoot van Van Vleuten, respectievelijk op de tweede en derde plek.