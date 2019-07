Tropische storm Barry teistert Louisiana, 130.000 huishoudens zonder stroom

In de Amerikaanse staat Louisiana zitten zondagochtend meer dan honderdduizend huishoudens zonder stroom door tropische storm Barry. Persbureau AP meldt dat verschillende delen van de zuidelijke staat kampen met hevige regenval en overstromingen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden of doden gevallen.

Barry kwam zaterdagochtend aan land bij Intracoastal City en werd kort daarna een categorie-1-orkaan (de laagste categorie) om vervolgens af te zwakken naar een tropische storm. De verwachting is dat Barry in de loop van zondag een tropische depressie wordt, een nog lager stormstadium. New Orleans, de stad die in 2005 zwaar getroffen werd door orkaan Katrina, werd grotendeels gespaard door Barry. Het Louis Armstrong-vliegveld bij de stad werd zaterdag wel uit voorzorg gesloten. De verwachting is dat er zondag weer vliegtuigen kunnen landen en vertrekken.

Bij Intracoastal City kwam Barry aan land:



Barry liet zich niet overal in Louisiana evenveel gelden. In Mandeville, een plaats ten noorden van New Orleans, liepen de straten onder. Een tiental inwoners van schiereiland Isle de Jean Charles moest met een helikopter geëvacueerd worden. Beelden van persbureaus laten zien dat op andere plekken, bijvoorbeeld het ondergelopen Mandeville, sommige bewoners het beste maakten van de overstroming en door het water dobberden met opblaasboten.

Inwoners van Mandeville maken plezier tijdens storm Barry. Foto Scott Olson/Getty Drie jongens op een schommel in Mandeville. Foto Scott Olson/Getty Een koppel op een bankje in Mandeville. Foto Scott Olsen/Getty

Stroomuitval New York

In de Verenigde Staten kampte niet alleen Louisiana dit weekend stroomuitval. Door een brand in een transformatorhuis, waar hoogspanning omgezet wordt in laagspanning voor huishoudelijk gebruik, zat hartje New York zaterdagavond urenlang zonder elektriciteit. De uitval begon omstreeks 19.00 uur.

Times Square, beroemd om de vele televisieschermen en neonlichten, was volledig donker. Metro’s stonden stil. Verkeerslichten deden het niet. In Madison Square Garden was Jennifer Lopez net begonnen aan een concert. Het optreden moest afgezegd worden en de bezoekers geëvacueerd. Ook verschillende voorstellingen op Broadway gingen niet door.

Toen de stroom weer aanging, rond half elf ‘s avonds, weerklonk gejuich in de straten van Manhattan.