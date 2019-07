Titelverdediger Djokovic (32) haalt vijfde Wimbledon-titel binnen

Titelverdediger Novak Djokovic heeft voor de vijfde keer in zijn loopbaan de finale van Wimbledon gewonnen. De 32-jarige Serviër, de nummer één op de wereldranglijst van het tennis, versloeg Roger Federer zondag in vijf sets (7-6, 1-6, 7-6, 4-6, 13-12) in een bloedstollende finale van het tennistoernooi in Londen.

Djokovic won acht van de laatste tien ontmoetingen met Federer, die door zijn verlies zijn negende Wimbledon-titel misliep. Ook had Federer, die vrijdag in een fenomenale halve finale Rafael Nadal (33) versloeg in vier sets: 7-6, 1-6, 6-3 en 6-4, naar de tweede plek op de wereldranglijst kunnen stijgen als hij van Djokovic had gewonnen.

Djokovic heeft nu zestien Grand Slam-titels op zijn naam staan, Nadal achttien en Federer twintig, meer dan iedere andere tennisser. De laatste keer dat Federer op een Grand Slam-toernooi won van Djokovic was in 2012 tijdens de halve finales op Wimbledon.

In de eerste set gingen de twee gelijk op. Het werd een tiebreak die Federer leek te winnen, maar Djokovic wist de set op het laatste moment toch binnen te halen. De tweede set werd met overmacht door Federer gewonnen. In de derde set kwam het weer tot een tiebreak die opnieuw door Djokovic werd gewonnen.

De vierde set ging aanvankelijk gelijk op, maar was uiteindelijk voor Federer. In de laatste set bleef het spannend tot het allerlaatste moment. In het eerste jaar dat er maximaal vijfentwintig games gespeeld konden worden, werd ook meteen het maximale eruit gehaald. Djokovic won na bijna vijf uur uiteindelijk met 13-12. Het was de langste finale op Wimbledon ooit.