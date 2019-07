Sitalsing wordt eerste chef Nationale Politie met migratieachtergrond

De korpsleiding van de Nationale Politie staat op het punt Martin Sitalsing te benoemen tot baas van de politie in Midden-Nederland, aldus bronnen in de top van de politie. De in Suriname geboren Sitalsing (57) wordt daarmee de eerste eenheidschef van de Nationale Politie met een migratieachtergrond.

Sitalsing is nu voorzitter van de raad van bestuur van Lentis, een instelling voor de geestelijke gezondheidszorg in Groningen.

Sitalsing begon zijn loopbaan als agent in Amsterdam en was ook drie jaar korpschef van Twente. Hij vertrok in 2012 na 27 jaar bij de politie omdat hij te horen kreeg dat hij niet behoorde tot de top-11 van agenten die leiding zouden gaan geven aan de elf eenheden van de nieuwe, gereorganiseerde politieorganisatie. Sitalsing ging werken bij jeugdzorg in Groningen.

Bij zijn vertrek liet hij al doorschemeren dat hij bij de politie zou terugkeren. In een interview met de Volkskrant zei hij dat politiewerk meer zou moeten verschuiven van repressie naar intelligence. „Minder blauw op straat en meer informatie- en internetrechercheurs”.

Sitalsing wil geen commentaar geven op zijn terugkeer.

