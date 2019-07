Publiek laat Aziz Ansari niet in de steek na #MeToo

„Ik weet dat dit niet de grappigste manier is om een comedyshow te beginnen.” Het ongemak hangt in de lucht als Aziz Ansari (36) zijn nieuwe stand up-special begint, zittend op een krukje in de Brooklyn Academy of Music. De Amerikaanse komiek kan er niet omheen, hij moet de kwestie bespreken die hem van zijn voetstuk dreigde te gooien. Wat voor gevoelens heeft hij over „de hele situatie”?

Ansari werd begin 2018 door een vrouw beschuldigd van grensoverschrijdend seksueel gedrag, niet lang na een reeks #MeToo-onthullingen, onder meer over komiek Louis C.K. Tot die tijd was de ster van Ansari rijzende, mede dankzij de veelgeprezen Netflix-serie Master of None. ‘Ik ging op een date met Aziz Ansari. Het werd de ergste nacht van mijn leven’ kopte de site Babe.net. Een date van Ansari zei dat ze spijt had van hun nacht samen, en dat hij had aangedrongen op seks.

De aantijging was van een heel andere orde dan Harvey Weinstein of C.K., maar beschadigde wel zijn imago als feminist en ‘good guy’. In de Netflix-serie Master of None, over het leven van een dolende dertiger in New York, bracht hij juist het vrouwelijke perspectief naar voren, en klaagde hij seksisme in de moderne wereld aan. Ansari stelt zich in de eerste minuten van Right Now kwetsbaar op en wuift de kwestie niet weg. Hij doet zijn best om niet verbitterd over te komen en zegt veel geleerd te hebben, net zoals veel mannen in zijn omgeving. En: „Ik vond het vooral vreselijk dat deze persoon zich zo voelde.” Echte excuses blijven uit.

Het podium heeft geen decor en regisseur Spike Jonze (Her, Being John Malkovich) zit er bovenop met zijn camera. Over de sobere en semi-intieme aanpak is duidelijk lang nagedacht, beginnend met de keus om te openen met het stemmige ‘Pale Blue Eyes’ van The Velvet Underground. Is het oprecht? Of vooral een uitgekiende strategie om een comeback te maken? Dat mag de kijker bepalen.

Hij gaat in ieder geval vrij snel over tot de orde van de dag. Ansari, Amerikaan van Indiase afkomst, wil in deze show onder meer iets zeggen over witte mensen die opeens ‘woke’ (vóór inclusiviteit, tegen discriminatie) zijn. Mensen die nu pas ontdekken dat het stereotype Indiase personage Apu uit The Simpsons misschien toch niet door de beugel kan. „Dingen worden niet pas racistisch als witte mensen het ontdekken.”

Aan de andere kant wil hij zeggen dat we niet alles kunnen beoordelen naar de normen van 2019, wokeness moet geen wedstrijd worden. Als we over vijftig jaar terugkijken, gaan we ons ook heel slecht voelen over nu. Of zijn perspectief door zijn eigen ervaring met #MeToo is veranderd, wordt niet duidelijk. De grappen zijn hier niet altijd even sterk en wereldschokkende nieuwe inzichten heeft hij ook niet, al blijft hij een uitstekende performer.

Een gedeelte over het in de ban doen van de artiesten R. Kelly en Michael Jackson, beide van misbruik beschuldigd, zorgt voor een interessante publieksinteractie. De zaal klapt hard als hij vraagt of ze de muziek van Kelly willen opgeven. Bij dezelfde vraag over Jackson blijft het een stuk stiller. Tijdens de onderonsjes met het publiek is Right Now op zijn sterkst. De komiek deelt leuke plaagstoten uit aan de zaal en lijkt tijdens die momenten weer echt lol te hebben. De opluchting zal ook groot zijn geweest: zijn publiek heeft hem niet in de steek gelaten.