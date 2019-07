Protesten en geweld houden weekend aan in Hongkong

De aanhoudende protesten in Hongkong zijn zondagavond uitgelopen op gewelddadige confrontaties tussen activisten en de politie. Vechtpartijen tijdens demonstraties van een dag eerder, hadden de tienduizenden betogers niet afgeschrikt.

De betogers verzamelden ‘s middags in de wijk Sha Tin. Ze barricadeerden de straten tegen de ordetroepen. Die wisten echter het gebied wel in te komen, waarna een groep van enkele honderden mensen een winkelcentrum binnen ging. In dat gebouw raakten demonstranten en de politie vervolgens slaags met elkaar. De agenten gebruikten wapenstokken; zij werden vanaf hogere verdiepingen bekogeld met spullen uit de winkels.

In het winkelcentrum zouden tussen de dertig en veertig arrestaties zijn verricht, volgens journalisten ter plaatse. Persbureau AFP meldt dat zowel betogers als politiemensen gewond zijn geraakt in de chaos in het gebouw. Onderwijl bleven ook elders in de stad groepjes betogers actief. Hoeveel mensen hebben deelgenomen aan de protesten van zondag is onduidelijk. De Engelstalige krant South China Morning Post schrijft op basis van organisatoren van de demonstraties dat het gaat om 115.000 mensen. De politie van Hongkong houdt het in een officiële verklaring op 28.000 betogers.

Tegen wetsvoorstel

Demonstraties tegen een wetsvoorstel over uitleveringen aan China leiden al weken achtereen tot grote straatprotesten, die al eerder met geweld uit elkaar werden gedreven. Deelnemers vrezen dat met de uitleveringswet politieke dissidenten makkelijker naar China kunnen worden gestuurd. Nu heeft Hongkong een aparte status waardoor dat niet gebeurt.

Afgelopen dinsdag liet de hoogste bestuurder van het autonome gebied, Carrie Lam, weten dat de wet „dood” is. Dat de betogers er niet op vertrouwen dat het voorstel inderdaad definitief is ingetrokken, bleek ook uit de slogan „Carrie Lam, loop naar de hel”, die zondag veel werd gescandeerd volgens AFP. Inmiddels willen de betogers ook dat de executive vertrekt.