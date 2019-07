Ongeregeldheden met ‘gele hesjes’ tijdens viering van 14 juli in Parijs

De viering van de Franse nationale feestdag is zondag uitgelopen op confrontaties tussen ‘gele hesjes’ en de oproerpolitie. Zeker 180 mensen zijn aangehouden, onder wie drie prominente leiders van de beweging die sinds november tegen het beleid van president Emmanuel Macron protesteert.

Al aan het begin van het militaire défilé in de ochtend werd Macron door enkele honderden demonstranten uitgejoeld, toen hij in een open jeep over de Champs-Élysées werd gereden. Ze hadden hun hesjes thuisgelaten en konden zo ongezien langs de politiecontroles komen. Na afloop van het défilé wierpen ze barricades op met dranghekken en staken ze prullenbakken in de brand.

Toerist gewond

Enkele tientallen gemaskerde activisten van het antikapitalistische black bloc richtten beperkte schade bij winkels aan. Zij scandeerden „revolutie”. De politie gebruikte traangas om de mensen uiteen te drijven. Volgens de vrijwillige EHBO-dienst van de hesjes, de zogenoemde ‘Street Medics’, is een buitenlandse toerist ernstig gewond geraakt aan haar oog door een rubber politiekogel.

De laatste keer dat de ‘gele hesjes’ in Parijs voor serieuze ongeregeldheden zorgden, was op 16 maart. Toen werd het beroemde restaurant Le Fouquet’s zwaar beschadigd. Het restaurant heropende zondag officieel, maar moest na een paar uur alweer gebarricadeerd worden om nieuwe plunderingen te voorkomen.

Europese defensiesamenwerking

Op 14 juli viert Frankrijk jaarlijks hoe met de bestorming van de Bastille in 1789 de revolutie begon die van het land een republiek maakte. De militaire parade stond dit jaar in het teken van de Europese defensiesamenwerking. Onder anderen de Duitse bondskanselier Angela Merkel en premier Mark Rutte zaten op de eretribune. Ook Nederlandse militairen en één F-16 namen deel aan het défilé.