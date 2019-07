Negen doden bij ongeluk met sportvliegtuig in Zweden

Bij een ongeluk met een sportvliegtuigje in Zweden zijn zondagmiddag negen mensen om het leven gekomen. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar volgens Zweedse media haperde het vliegtuigje vermoedelijk bij het opstijgen. Het ongeluk gebeurde in de buurt van Umea, een stad in het noordoosten van het land.

Lokale autoriteiten ontvingen rond 14.00 uur een melding over het ongeluk. Het vliegtuig was in de rivier terechtgekomen die door Umea voert. Op beelden van de omroep SVT is te zien dat het wrak deels aan de oever ligt. Hulpdiensten, waaronder ook de vrijwilligers van de hulpdiensten op het water (de Sea Rescue Service), zijn daar aanwezig.

Het is nog niet bekend wie de slachtoffers zijn. Wel is duidelijk dat zij allen inzittenden waren van het vliegtuig. Enkele ooggetuigen zeggen dat sommige inzittenden uit het vliegtuigje sprongen voordat het naar beneden stortte.

De hulpdiensten houden in de gaten hoe het gaat met het wrak, waar nog kerosine in zit. De brandweer vreest daarom voor ontploffingen. De politie van Umea heeft in een persbericht laten weten dat de startbaan bij Umea en de plek waar het vliegtuig neerstortte worden onderzocht.