Inez Weski: ‘Wat heeft kroongetuige Nabil B. allemaal nog meer verzwegen?’

Heeft kroongetuige Nabil B. de waarheid gesproken in zijn verklaringen over een aantal van de kopstukken uit de Nederlandse onderwereld? „Absoluut”, zei Nabil B. donderdagmiddag met overtuiging op de vraag van de rechter. Het was de eerste keer dat hij in het openbaar is gehoord in de strafzaak Marengo, een megazaak waarin zestien mannen worden verdacht van negen liquidaties of pogingen daartoe en het voorbereiden van drie liquidaties. Al dit geweld heeft te maken met conflicten in de Utrechtse onderwereld over hasj, wiet en cocaïnesmokkel.

De verklaringen van kroongetuige Nabil B. zijn volgens het Openbaar Ministerie (OM) belangrijk bewijsmateriaal in onderzoeken tegen de criminelen achter die liquidaties. Maar nog diezelfde middag groeide de twijfel.

Nabil B. vertelde naar aanleiding van een vraag van advocaat Nico Meijering dat hij tijdens zijn detentie een tijdlang in zijn cel heeft kunnen beschikken over een zogeheten PGP-telefoon. Dat is een speciale telefoon waarmee versleutelde berichten kunnen worden verstuurd. Met die telefoon heeft Nabil B. gecommuniceerd met drie mannen, onder wie Mohammed R., de cliënt van Meijering.

Ook heeft Nabil B. naar eigen zeggen contact gehad met Ridouan Taghi, volgens het OM de voorman van een criminele organisatie die wordt verdacht van al dit geweld in en om Utrecht. Inez Weski, de advocaat van Taghi die er inmiddels geen bezwaar meer tegen heeft dat zijn naam volledig wordt genoemd, heeft zich hogelijk verbaasd over het verhaal van de kroongetuige over die speciale telefoon. „Als de politie naar zijn telefoons vraagt, vertelt de kroongetuige dat hij de beschikking heeft gehad over twee van die PGP-telefoons en dat hij die aan de politie heeft gegeven na zijn arrestatie begin 2017”, aldus Weski. „En nu blijkt dat hij kennelijk nog zo’n telefoon heeft gehad in zijn cel waarover hij de politie niets heeft verteld. Dat roept bij mij de vraag op wat hij nog meer heeft verzwegen. Hij zat toen nota bene in het voortraject van een kroongetuigendeal.”

Samen op vakantie?

Het is niet de enige kwestie waarover kroongetuige Nabil B. tijdens zijn eerste openbare verhoor een andere versie vertelde dan daarvoor. „In zijn eerdere verhoren heeft de kroongetuige verklaard dat hij mijn cliënt Taghi tot 2010 slechts enkele keren heeft ontmoet maar sindsdien geen contact meer met hem heeft gehad. Tijdens het korte verhoor op de zitting kwam er plotseling een verhaal bij over heel persoonlijk contact tussen de kroongetuige en mijn cliënt. Ze zouden samen uit eten zijn geweest en zelfs op vakantie met elkaar.”

Nog even los van het feit dat Taghi volgens Weski van het begin heeft ontkend dat hij contact heeft gehad met Nabil B., is het nieuwe verhaal geen onbelangrijke nuance. „Het lijkt erop dat de kroongetuige hier een persoonlijke band suggereert om zo de geloofwaardigheid van zijn verklaringen te verhogen”, aldus Weski. „Die verklaringen zijn immers meer waard als ze zijn gebaseerd op direct contact met mijn cliënt die in het verhaal van de kroongetuige een hoofdrol speelt.”

Daarom zijn ogenschijnlijke details over uit eten gaan en vakantie vieren cruciaal. Ze suggereren een nauwe band en daarmee directe wetenschap, stelt Weski. „En dat terwijl de kroongetuige bij de politie heeft verklaard dat hij mijn cliënt Taghi al sinds 2010 niet meer persoonlijk heeft gesproken. Bovendien heeft de kroongetuige in die 1.500 pagina’s tellende verklaringen steeds weer omstandig uitgelegd, dat hij geen direct telefonisch contact had met mijn client.”

Volgens Weski is te lezen in zijn verklaringen dat hij met de politie, en soms zelfs met zijn advocaten, zit te puzzelen over volgens hem door anderen doorgestuurde telefoonberichten. De advocaat van Taghi vindt het dan ook heel opvallend dat kroongetuige Nabil B. hier bij zijn eerste openbare getuigenis pas mee komt, terwijl hij sinds zijn arrestatie begin 2017 al vele tientallen keren is gehoord als getuige. „Kennelijk heeft de kroongetuige gedacht dat hij voor deze gelegenheid zijn verhaal wat moest aanscherpen. Maar zo werkt dat natuurlijk niet: hij moet op basis van zijn deal de waarheid verklaren en kan niet steeds over hetzelfde onderwerp een andere waarheid vertellen.”

Mythische vormen

Wat Weski dwarszit is dat het verhaal over het persoonlijke contact tussen haar cliënt en de kroongetuige nu een eigen leven gaat leiden. „We hebben op dit punt door tijdgebrek niet door kunnen vragen, waardoor dit zoveelste verhaal als cliffhanger in de lucht blijft hangen”, aldus Weski. „Omdat de kroongetuige de komende periode achter gesloten deuren zal worden gehoord, zal het lang duren voordat openbaar wordt wat hier nu precies is gebeurd. In media is iedere reserve verdwenen en worden de meest exotische en vreemde bijnamen en beschuldigingen genoemd als feiten. Hij wordt al lang niet meer als verdachte met een blanco strafblad behandeld.”

Zo vertelt Weski dat Taghi’s bijnaam ‘Kleine’ niks te maken heeft met zijn postuur maar met het feit dat hij ooit zo genoemd werd omdat hij in zijn jeugd de jongste was van zijn vriendengroep.

Volgens Weski – die niet wil ingaan op vragen over de plek waar Taghi verblijft en of en hoe zij contact met hem onderhoudt – gaat dat ten koste van de waarheidsvinding. Volgens Weski moet de rechter uiteindelijk kunnen vaststellen of de beschuldigingen van de kroongetuige kloppen en zijn verhaal geloofwaardig is. „Het klinkt misschien wat gezwollen maar dit eerste verhoor is samen met die 1.500 pagina’s aan verklaringen nu al een ondoordringbaar doolhof. Zie daar nog maar eens één waarheid uit te destilleren.”

De advocaat van Nabil B. heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar.