Hoe fiksen we het kapitalisme: van idee tot serie artikelen

In de afgelopen maanden ontstond op de NRC-redactie het idee dat we eens wat uitgebreider moesten in gaan op het kapitalisme. De verhalen over ongezonde uitwassen van ons economische systeem worden steeds hardnekkiger. Zo was er Thomas Piketty, de Franse econoom die in 2014 onze kolommen bestormde naar aanleiding van Kapitaal in de 21ste eeuw, zijn geruchtmakende boek over de scheve verdeling van rijkdom.

Maar er is meer: woede over belastingontwijking, zorgen over de toekomst van de planeet, ongenoegen over de machtsconcentratie bij grote techondernemingen en verzet tegen doorgeslagen marktwerking.

Verliest de samenleving haar vertrouwen in het kapitalisme? Dit is een terechte zorg, maar tegelijk gaat het NRC als liberale krant te ver om het hele systeem af te danken. Zoals ons hoofdredactioneel commentaar vorige week constateerde: het kapitalisme dient gekoesterd te worden, maar ook gered van zichzelf.

Adjunct-hoofdredacteur Elske Schouten en chef Economie Daan van Lent bedachten een serie artikelen die goed bij deze gedachte aansluit, onder de titel ‘Hoe fiksen we het kapitalisme?’ NRC-redacteuren gingen op zoek naar de oorzaken van de crisis in het kapitalisme – en dus ook naar mogelijkheden om het te repareren.

De serie trapte vorige week zaterdag af met een fraai essay van Marike Stellinga: Het kapitalisme is kapot, leve het kapitalisme. Zelfs liberalen lijken hun geduld kwijt te zijn met het kapitalisme van de grote bedrijven, aldus onze redacteur en columnist.

In de volgende afleveringen vergeleek economisch redacteur Maarten Schinkel de superrijken van tegenwoordig met hun voorgangers uit de negentiende eeuw, maakte de redactie Buitenland een productie over millennial socialists en schreef Egbert Kalse van de Economie redactie over de fraude en hebzucht die misschien wel in het systeem ingebakken zit.

Tot onze niet geringe vreugde lijkt de serie een snaar te raken: de artikelen eindigen steevast in de hoogste regionen van de dagelijkse leescijfers. Voor de overige vijf afleveringen, onder meer over techmonopolisten, eerlijke prijzen en de nieuwe economische denkers: houdt u vooral onze kranten en site in de gaten!