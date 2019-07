Engeland wint voor het eerst in de geschiedenis WK cricket

Engeland heeft zondag voor het eerst in de geschiedenis het Wereldkampioenschap cricket gewonnen. De ploeg won de finale van Nieuw-Zeeland in het Londense stadion Lord’s na een zogenoemde Super Over, een soort tiebreak. Een dergelijke Super Over komt zelden voor, zeker in een finale.

Drie keer eerder stond Engeland in de finale van het WK cricket, maar nooit eerder won de Engelse ploeg. De laatste keer was in 1992, toen het verloor van Pakistan. In ’87 verloor Engeland de finale van Australië en in ’79 van West-Indië, de verzamelnaam voor alle Caraïbische eilanden die van de Britten zijn of geweest zijn.

Nieuw-Zeeland bereikte dit jaar de finale, na een verrassende zege op India, waar cricket de grootste sport is. Vier jaar geleden stond Nieuw-Zeeland ook al in de finale, maar verloor het van Australië.

Hoewel de sport in het Verenigd Koninkrijk is ontstaan - en voornamelijk populair is in de landen van het Britse Gemenebest, won de Engelse ploeg het WK nog nooit sinds de eerste editie van toernooi in 1975. Het was een soort nationaal trauma, waar nu eindelijk een eind aan is gekomen.