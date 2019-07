Daryl Impey wint negende etappe, Alaphilippe houdt geel

De Zuid-Afrikaan Daryl Impey heeft zondag de negende etappe van de Tour de France gewonnen. De renner van Mitchelton-Scott bleef in de laatste 500 meter de Belg Tiesj Benoot voor.

De negende etappe in de wielerronde, ruim 170 kilometer van Saint-Étienne naar Brioude, was heuvelachtig, met daarin ook meerdere cols. De nummers één en twee finishten op grote afstand van het peloton, nadat zich op 153 kilometer een kopgroep van zo’n vijftien man had gevormd. Kort daarvoor was Alessandro De Marchi zwaar gevallen. De Italiaan, die op zaterdag de etappewinst net aan Thomas de Gendt moest laten, werd op een brancard van het parcours gehesen. Zijn ploeg CCC heeft laten weten dat De Marchi in het ziekenhuis verder wordt onderzocht.

Tweede Zuid-Afrikaan

De kopgroep liep snel uit op het peloton, tot een verschil van zo’n tien minuten. Met nog 43 kilometer te gaan waagde de Oostenrijker Lukas Pöstlberger een ontsnapping. Hij hield zijn solo-positie aan de kop van de race iets meer dan twintig kilometer vast en wist tot 38 seconden uit te lopen. Pöstlberger kwam niet verder los, en moest de koppositie uiteindelijk afstaan aan het drietal Impey, Benoot en Stephen Roche.

Van die drie hadden Benoot en Impey de beste benen op het laatste klimmetje. Terwijl achter hen meerdere renners nog een laatste poging deden tot aanvallen op de Côte de St-Just, reden zij ook de laatste kilometer in.

Impey is de tweede Zuid-Afrikaan ooit die een Tour-etappe wint. Hij verreed de etappe in 4:03:12. In het algemeen klassement is na de etappe van zondag niets gewijzigd: de Fransman Julian Alaphilippe rijdt nog steeds in het geel. Hij heeft een voorsprong van 23 seconden op Giulio Ciccone.