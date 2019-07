Christian Horner is als manager beter dan hij was als coureur

In een carrière vol prachtige anekdotes is dit misschien wel de mooiste. Het was 1997 en Christian Horner reed als coureur in de Formule 3. Het ging niet denderend, maar hij wilde de stap maken naar de Formule 3000, de huidige Formule 2. Maar hij kwam geld tekort. Een van zijn sponsoren heette Elizabeth the Chef en dat maakte en verkocht taarten. De eigenaar vertelde Horner dat ze hem best wat meer zouden kunnen gaan betalen, mits een campagne die ze waren begonnen een succes zou blijken. Die was met de Spice Girls, toen op het hoogtepunt van hun populariteit. De taarten waren binnen luttele minuten uitverkocht en zorgden voor genoeg inkomsten om Horners racecarrière een zetje te geven.

Achttien jaar later trouwde Horner met Geri Halliwell, ‘Ginger Spice’. „Mijn vrouw heeft indirect een deel van mijn carrière gefinancierd”, vertelde Horner vorig jaar in de Formule 1-podcast Beyond the Grid.

Het waren trouwens zijn laatste stuiptrekkingen als coureur destijds. Christian Horner (45) zal de eerste zijn die grappen maakt over zijn voortijdig afgebroken loopbaan achter het stuur. Aan zelfkennis geen gebrek: hij was simpelweg niet goed genoeg om de Formule 1 te halen. Waar hij wel goed in bleek te zijn, was de zakelijke kant. Inmiddels is hij al veertien jaar succesvol teambaas van Red Bull, het team van Max Verstappen.

De Brit, opgegroeid in de buurt van het circuit van Silverstone, waar zondag weer de Grote Prijs van Groot-Brittannië werd verreden, is erbij sinds de begindagen van het team. Hij werd aangesteld als jongste teambaas in de Formule 1, heeft met vier wereldtitels respect afgedwongen en is een van de bekendste gezichten in de paddock die niet van een coureur zijn.

Auto-onderdelen

De passie voor racen begon bij Horner vrij laat, al zaten auto’s wel in de familie; zijn vader en opa leidden een succesvol bedrijf in auto-onderdelen. Horner was twaalf toen hij een advertentie voor een oude kart zag die te koop stond. Hij kon er niet mee in de tuin rijden, dus bracht zijn vader hem naar een kartbaan, waar hij verliefd werd op het racen.

Hij kreeg na zijn kartdagen een beurs om te gaan racen in de Formule Renault, 1992 was het toen, om vervolgens via de Formule 3 en Britse Formule 2 in de Formule 3000 terecht te komen. Hij was pas begin twintig, maar wilde toen al zelf een team opzetten, samen met vader Garry, in eerste instantie zodat hij een plek had om te rijden.

In de periode rond de oprichting van dat team, Arden International, kwam Horner voor het eerst in contact met de Oostenrijker Helmut Marko. Die is inmiddels al jarenlang teamadviseur van Red Bull, maar was toen zelf teameigenaar in de Formule 3000, al was hij ook toen al bezig namens Red Bull met het scouten van jong talent. Horner had in die tijd een trailer nodig en hoorde van ene Helmut Marko in Graz dat hij er een te koop had staan en met die verkoop ontstond een band tussen de twee.

Professioneel

Horners tijd als teambaas van Arden was succesvol. Hij won in 2002, 2003 en 2004 drie kampioenschappen op rij. Dat laatste jaar was Robert Doornbos een van de twee coureurs bij het team, de ander was de Italiaan Vitantonio Liuzzi. Hij herinnert zich hoe goed Horner het bij Arden had geregeld. „Ik had een test bij twee teams, Coloni en Arden. De eerste dag bij de Italianen was chaotisch en het zag er niet heel professioneel uit. Horner stuurde een dag voor die test personeel al vooruit om de pitbox te schilderen. Het is een potje verf, maar het oogt strakker en je zag de concurrentie langslopen, in die box kijken en denken: Arden ziet er snel uit. Terwijl je nog geen meter gereden had. Probeer in een klasse waarin alle auto’s gelijk zijn, maar eens het verschil te maken.”

Christian Horner, teambaas van Red Bull Racing. Foto CHARLES COATES/AFP

Doornbos, die in 2006 ook drie races in de Formule 1 voor Red Bull reed, ook nog vond Horner in die tijd heel volwassen voor zijn leeftijd – Doornbos was zelf 21, Horner toen 29 – maar vooral een man van de details, en ook wel een dominante persoonlijkheid. Het maakte indruk toen Horner hem en teamgenoot Liuzzi na een 1-2 in de kwalificatie op Spa in 2004 verzocht koste wat kost te voorkomen dat ze elkaar zouden raken. „Laat een trots moment geen gênant moment worden”, zei hij volgens Doornbos. „Ik raakte hem wel toen, maar we bleven op de baan en ik zag Horner voor me en dacht: oppassen, anders kan ik naar huis lopen.”

Via Marko sprak Horner eind 2004 met Red Bull-baas Dietrich Mateschitz in Salzburg. Red Bull zou voor het seizoen erna het team van Jaguar overnemen, dat onderpresteerde en Horner kreeg – in eerste instantie voor twee jaar – de kans het team te runnen. Hij was toen 31, twee jaar jonger dan zijn topcoureur in het eerste jaar, David Coulthard.

Het succes dat jaren later volgde, is voor een belangrijk deel aan Horner toe te schrijven, ook al zorgde Red Bull als sponsor voor een schier eindeloze stroom geld. Hij was een spil in het binnenhalen, of eigenlijk wegkapen, van topontwerper Adrian Newey bij McLaren. Newey wordt nog steeds alom geprezen als de beste auto-ontwerper in de Formule 1. In 2009 won Red Bull in China voor het eerst een race, daarna volgden nog 59 zeges.

Met Sebastian Vettel won het team onder Horner van 2010 tot en met 2013 vier dubbele wereldtitels op rij – voor de coureur en het team. Het maakte Horner een van de succesvolste teambazen ooit.

Ook al heeft Red Bull sinds de introductie van de turbohybridemotoren in 2014 nooit meer serieus meegedaan om een nieuwe titel, het team pakt toch elk seizoen nog overwinningen mee. Dankzij de goede auto’s van Newey en het oog voor talent in coureurs, die op jonge leeftijd net als hun teambaas een kans krijgen bij het team. Om soms overigens ook onverbiddelijk de deur gewezen te worden als ze niet presteren. Horner heeft ijzersterke rijdersduo’s geleid. Vettel en Mark Webber (alhoewel het oplopende conflict tussen de twee hem kopzorgen gaf). En Daniel Ricciardo en Verstappen, die hij vorig jaar nog het beste duo in de Formule 1 noemde.

Max Verstappen van Red Bull botst met Sebastian Vettel van Ferrari op Silverstone. Foto John Sibley/Reuters

Humor

Hij staat bekend om zijn uitspraken, zelfverzekerd en direct. Zo noemde hij na de race in Oostenrijk Verstappen momenteel een betere coureur dan Lewis Hamilton. Waar iedereen, inclusief de coureurs in kwestie, vervolgens bovenop sprong. Hij praat goed, analytisch, en heeft humor, wat hem ook zo geliefd maakt voor de tv-camera. Die humor had hij vroeger al, zegt Doornbos, die nog weet hoe ze Horner in 2004 in zijn kleine helikopter opwachtten op het dak van een vrachtwagen en hem hun blote billen toonden. „Dat kon hij wel waarderen. Nu is het op camera iets minder, maar achter de schermen kan hij daarvan genieten.”

Bij Red Bull is hij onbesproken, het is meer de vraag wanneer hij zelf weg zou willen. Naar een ander team, of een functie in het management van de Formule 1. Of dat het team zelf vertrekt. Doornbos denkt dat Red Bull mogelijk als laatste doel heeft van Verstappen de jongste kampioen ooit te maken. „Als dat ze lukt, kan ik me voorstellen dat de passie weg is. Maar dat is nu niet aan de orde, er is nu nog een duidelijke uitdaging.”