Aantal doden door moessonregens in Nepal opgelopen tot 47

Het aantal doden als gevolg van de overstromingen en aardverschuivingen door hevige moessonregens in Nepal is opgelopen tot 47. Dat meldt persbureau Reuters zondag op basis van het Nepalese ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook raakten 28 mensen gewond en zijn nog 29 mensen vermist.

Hoewel inmiddels minder regen valt houdt de wateroverlast, die donderdag begon, aan. In de oostelijk gelegen delen zijn verschillende rivieren nog steeds boven overstromingsniveau. De Nepalese overheid vraagt burgers om die reden alert te blijven.

Koshi-rivier afgewaterd

Ook in het noorden van buurland India hebben bewoners last van overstromingen. Daar zijn elf mensen om het leven gekomen, meldt persbureau ANP.

Over de Koshi-rivier, die door India en Nepal loopt, waren grote zorgen. Het waterpeil stond ook hier te hoog. In 2008 kwamen 500 mensen om het leven toen deze rivier buiten zijn oevers trad. In de nacht van zaterdag op zondag kon een groot deel worden afgewaterd door alle sluisdeuren op de grens tussen de twee landen open te zetten. In zes uur tijd werd zo 371.000 kubieke meter water per seconden gedraineerd. Het waterpeil van de Koshi-rivier is nu weer normaal.