Aanslag in veilig geacht Kismayo komt hard aan in Somalië

Bij een terreuraanslag in Zuid-Somalië zijn dit weekeinde 26 mensen omgekomen, onder wie verscheidene buitenlanders en de prominente Somalische journalist Hodan Nalayeh (43). Als verhalenverteller genoot zij faam om de optimistische presentatie van haar videoreportages waarin ze vooral cultuur en tradities belichte. Ze had twee jonge kinderen en was hoogzwanger. Ook haar man Farid Juma Suleiman kwam om.

Het was een typische aanslag uit het draaiboek van Al-Shabaab, de terreurgroep in Somalië die ook actief is in buurland Kenia. Vrijdagavond was een drukke avond in het Asasey-hotel in de havenstad Kismayo, mede omdat er binnenkort verkiezingen worden gehouden in de deelstaat Jubbaland in Zuid-Somalië. Politici, clanleiders en journalisten waren bijeen in het hotel toen een zelfmoordenaar zich in een met explosieven beladen vrachtwagen opblies bij de ingang, gevolgd door een aanval van vier Shabaab-strijders. Het duurde veertien uur voordat het Somalische leger in de loop van zaterdag de situatie onder controle had. Toen waren 26 mensen opgekomen, onder wie naast Somaliërs ook Kenianen, Tanzanianen, Amerikanen en een Brit.

Weinig landen in de wereld hebben zo onder terrorisme te lijden als Somalië. Vrijwel wekelijks vinden aanslagen plaats door de terreurgroep. Zo regelmatig komen bomaanslagen op hotels en restaurants voor dat in de noordelijke hoofdstad Mogadishu uit veiligheidsoverwegingen zelfs een drijvend restaurant voor de kust is geopend.

In de zuidelijke havenstad Kismayo bleef het juist relatief rustig sinds Al-Shabaab er in 2012 werd verdreven door een plaatselijke militie en het regeringsleger van buurland Kenia. Daarom kwam deze aanslag bijzonder hard aan in Somalië.

Laatste rapportage over vissers

Onder de slachtoffers zijn medewerkers van de VN en lokale hulporganisaties, evenals de journalist Mohamed Sahal Omar (35) die in het hoofd werd geschoten toen hij verslag deed van de aanval. Somalië is een van de gevaarlijkste landen in de wereld voor journalisten.

Het meest prominente slachtoffer is de journalist Hodan Nalayeh. Zij was de eerste vrouwelijke eigenaar van een Somalisch mediabedrijf, Intergration tv. Geboren in het stadje Las Anod verhuisde ze als zevenjarig meisje begin jaren tachtig met haar familie naar Canada. Vorig jaar keerde ze terug in Somalië, waar ze vooral de schoonheid van het land en zijn bevolking wilde tonen op haar internetplatform. In een recente video vanuit Kismayo drinkt ze breed glimlachend thee met jonge vrouwen op de markt en zegt: „U kijkt nu naar het beste van Somalië terwijl we u deze prachtige stad laten zien.” Haar laatste reportage vorige week ging over de stranden, de vissers en de kinderen rond Kismayo. „Het was een ongelofelijk mooie dag om de schoonheid van Somalië waar te nemen”, schreef ze op Twitter over de stad waarin ze de volgende dag de dood zou vinden.