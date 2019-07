De eerste dag van de 44ste editie van het driedaagse festival begon vrijdag onder meer met een feelgood-show vol evergreens van de 91-jarige zanger en songwriter Burt Bacharach. Zijn werk voor Dionne Warwick stond centraal. Hij zong vanachter de piano onder meer ‘Don’t Make Me Over’, ‘Walk On By’ en ‘I Say A Little Prayer’.

Andreas Terlaak