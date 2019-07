Zeker 15 doden door moessonregens in Nepal

Zeker vijftien mensen zijn omgekomen als gevolg van zware moessonregens in Nepal. Dat heeft de Nepalese regering vrijdag bekendgemaakt, aldus persbureau Reuters. Dertien anderen raakten gewond, zeven mensen worden vermist.

De hevige stortbuien begonnen op donderdag en hebben geleid tot aardverschuivingen en stortvloeden in ongeveer 20 van de 77 districten van Nepal. In de hoofdstad Kathmandu zijn wegen overstroomd en heeft de politie zo’n 150 inwoners in rubberboten geëvacueerd. Drie leden uit een familie kwamen er om toen een muur van hun huis instortte.

Aanhoudende regen

Volgens lokale weerinstituten zullen de zware regenbuien dit weekend aanhouden. De autoriteiten hebben inwoners opgeroepen alert te blijven.

De jaarlijkse moessonregens zorgen vaker voor dodelijke slachtoffers in Nepal, een land met 30 miljoen inwoners. In de regel start de moesson in juni en eindigen de stormbuien in september.