‘Top Nederlandse bedrijven is 7,2 procent méér gaan verdienen’

Bestuurders van 117 grote bedrijven en instellingen zijn na een aantal jaren stabilisering weer meer gaan verdienen. Vorig jaar bedroeg het gemiddelde inkomen van de topmannen en -vrouwen 1,82 miljoen euro, blijkt uit een zaterdag gepubliceerd onderzoek van de Volkskrant. Dat is 7,2 procent meer dan in 2017. Volgens de krant is de stijging vooral het gevolg van hogere winsten en de toegenomen waarde van hun aandelenpakketten.

De best verdienende bestuursvoorzitter was vorig jaar Ben van Beurden van Shell, aldus de Volkskrant. Hij verdiende 20,1 miljoen euro aan basissalaris, bonussen en andere inkomsten. Zijn inkomen viel anderhalf keer hoger uit dan een jaar eerder. Die stijging was volgens de krant vooral toe te schrijven aan een bonus in de vorm van aandelen ter waarde van 15 miljoen euro. Nummer twee op de lijst is Nancy McKinstry van Wolters Kluwer met een inkomen van 13,7 miljoen.

Zelfs liberalen lijken hun geduld met het kapitalisme van de grote bedrijven te zijn verloren, zag Marike Stellinga: Het kapitalisme is kapot. Leve het kapitalisme

De sterkste stijgingen in de beloningen voor topbestuurders zijn te vinden bij multinationals. De groei bij volledig Nederlandse ondernemingen was volgens de krant gematigder. De salarissen bij semipublieke bedrijven en overheidsinstellingen daalden juist met 12 procent.

Loonkloof

Vergeleken met de rest van de werknemers verdienden de bestuurders van de bedrijven en instellingen dertig keer zoveel, concludeert de Volkskrant. Dat verschil was bij Unilever het grootst. Topman Paul Polman (na Gillian Tans van Booking nummer vier op de lijst van topsalarissen) verdiende met 11,7 miljoen euro 283 keer zoveel als zijn gemiddelde werknemer.

Ondanks de gestegen topinkomens is de loonkloof vorig jaar vergeleken met 2017 gelijk gebleven. Dat is volgens de krant te danken aan nationale bedrijven waar de topinkomens minder stegen of zelfs daalden en die zo de hogere vergoedingen bij multinationals compenseerden.

Verschillen

Premier Mark Rutte uitte vorige maand kritiek op de loonkloof in Nederland. „Op dit moment klotsen de winsten tegen de plinten, maar het enige wat stijgt is het salaris van de topmannen”, zei hij op het VVD-congres.

Dat die verschillen groot kunnen zijn, bleek zaterdag ook uit berichtgeving van RTL Nieuws. Het aantal zogenoemde economische daklozen (mensen met werk maar zonder woning) neemt toe, stelt de nieuwssite vast op basis van een rondgang langs gemeenten en hulpverleners. Dat komt vooral door de stijgende huizenprijzen. Hoe groot de groep in heel Nederland is, is volgens RTL niet bekend, maar vermoedelijk gaat het om tienduizenden mensen. Alleen al in Amsterdam komen er wekelijks 24 economische daklozen bij.

De budgetvoorlichters van het Nibud waarschuwen zaterdag voor de kwetsbare financiële situatie van de middenklasse. Veel mensen hebben te weinig reserves om grote tegenvallers op te vangen, zegt directeur Arjan Vliegenthart in De Telegraaf. Deels komt dat doordat de vaste lasten voor veel mensen relatief duurder zijn geworden. Zo is een echtpaar dat modaal verdient en in een huurhuis van 580 euro per maand woont nu 57 procent van hun inkomen kwijt aan vaste lasten. Tien jaar geleden was dat nog 53 procent.