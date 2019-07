Simona Halep overwon haar demonen en wint nu ook Wimbledon

Ze is het ongrijpbare loopwonder, die een tegenstander altijd een extra bal laat slaan. Die kleine, krachtige, snelle benen, ze vormen het voornaamste wapen van Simona Halep. De basis van haar sublieme verdediging.

Ze heeft misschien geen spectaculair slagenarsenaal met veel power. Ze heeft ook niet de ideale bouw voor een tennisser – ze is tenger en slechts 1 meter 68 lang. Maar haar voetenwerk en tactisch inzicht maken haar de taaie, onwrikbare tennisser die ze is. Ze vliegt van links naar rechts over de baseline en van achter naar voren – altijd is er de dreiging dat ze de bal terugbrengt of met een passing komt.

Ze heeft nooit een carrière gehad waarbij de rode loper werd uitgerold. Steeds iets beter worden, tegenslagen verwerken, ervan leren, doorgaan. Ze is van nature introvert, verlegen, worstelt met een negatief zelfbeeld, is hard voor zichzelf.

Halep suggereerde dit jaar in The Guardian dat het in de cultuur zit van Roemenen. „Mensen hier hebben weinig geloof in zichzelf. We zijn erg getalenteerd, maar we hebben geen zelfvertrouwen.”

Druk van buitenaf

Ze kan verwachtingen als een last ervaren. De druk van haar land, Roemenië. De druk van haar omgeving. De druk vanuit de media. Halep, een van de meest sympathieke en bescheiden spelers in de top van het vrouwentennis, verloor de eerste drie grandslamfinales. Roland Garros 2014 en 2017 en de Australian Open van 2018. Allemaal nipte driesetters, één voor één fraaie gevechten.

Ze werd nummer één van de wereld, maar de beloning in de vorm van een grand slam bleef uit. Het begon te knagen, zou het ooit lukken? Ze zocht twee jaar terug hulp bij de Amerikaanse sportpsycholoog Alexis Castorri, die in het verleden onder meer Ivan Lendl en Andy Murray begeleidde, die beiden hun eerst vier grandslamfinales verloren, voor ze er een wonnen.

De bevrijding kwam, vorig jaar op Roland Garros, toen Halep zich langs Sloane Stephens knokte. Door die titel viel er een last van haar schouders, zei ze. Ze zegt de sport nu relaxter te benaderen, ze werkt minder obsessief, maakt tijd voor vrienden, gaat vaker uit.

En nu wint ze Wimbledon. In een feilloze, bijna perfecte, wedstrijd onttakelde ze Serena Williams, met 6-2 en 6-2 in 56 minuten. „Dit was de beste wedstrijd van mijn leven.” Halep zat in een onoverwinnelijke roes, ze sloeg slechts drie onnodige fouten, tegen 26 voor Williams.

Williams blijft zo op 23 grand slams staan, nog altijd één minder dan het record van de Australische Margaret Court waarop ze jaagt. Williams (37) heeft nu alle drie de grandslamfinales verloren, sinds ze maart vorig jaar terugkeerde na haar bevalling.

Halep wordt gefeliciteerd door Serena Williams, die net als vorig jaar de finale verliest. Foto Laurence Griffiths/AP

Eerste Roemeense winnaar

Halep is de eerste speler uit Roemenië die Wimbledon wint. Ze zat zaterdagmiddag trots met een badge van The All England Lawn Tennis Club op haar jack in de persconferentie. Een titel in het enkelspel betekent dat je automatisch erelid wordt van de prestigieuze tennisclub, gastheer en organisator van het toernooi.

Dat lidmaatschap wilde ze graag, vertelde ze. Ze sprak na de finale met de voorzitter van de club, Philip Brook. Halep: „Hij zei tegen mij: elke keer als je wil, kun je komen, voor eten, lunch, een beetje tennissen. Ik zal dat zeker doen.”

De titel is een nieuw ijkpunt in een loopbaan waarin ze harde keuzes heeft durven maken, ten gunste van het tennis. Op haar achttiende liet Halep een borstverkleining uitvoeren, mede omdat ze last had van chronische rugpijn.

De ingreep bevorderde haar bewegingsvrijheid, vertelde ze in The Guardian. „Daarna was ik zoveel lichter en waren al mijn rugklachten verdwenen. Het was de juiste beslissing.”

Halep sloeg slechts drie onnodige fouten in de finale. Foto Hannah McKay/Reuters

Het vrouwentennis verkeert in anarchie, de macht ligt voor het grijpen. De laatste elf grand slams zijn gewonnen door negen verschillende spelers. Halep, die maandag op de nieuwe wereldranglijst Kiki Bertens van de vierde plek verdringt, heeft nu de beste speler van dit tijdperk op de knieën gekregen op een ondergrond die niet haar favoriete is.

Het is de bevestiging en een aanmoediging dat er meer mogelijk is voor Halep. Ze vocht zich naar de top, met de fysieke beperkingen die ze heeft. En ze overwon haar demonen. Het is nu, op haar 27ste, tijd om te oogsten. Ze is er klaar voor.