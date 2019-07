Opnieuw geweld bij demonstratie tegen China in Hongkong

Een protest in Hongkong, deze keer tegen Chinese handelaren die de semi-autonome regio bezoeken, is opnieuw uitgemond in een confrontatie met de politie, meldt persbureau Reuters. Het protest vond plaats in de plaats Sheung Shui, nabij de Chinese grens, en begon vredig. De demonstranten spraken zich uit tegen Chinese handelaren die in Hongkong ingekochte goedkope spullen in China verkopen.

Tegen het einde van het protest ontstonden echter opstootjes en gooiden demonstranten met onder meer paraplu’s en helmen naar agenten. Die reageerden daarop met pepperspray. Ook sloegen ze op de demonstranten in met wapenknuppels.

Grootschalige protesten

Al meer dan een maand demonstreren Hongkongers geregeld tegen de groeiende invloed van China in hun semi-autonome regio, soms met meer dan een miljoen deelnemers. De reeks demonstraties begon met een protest tegen een voorgenomen - en inmiddels uitgestelde - wetswijziging die onder meer uitlevering van verdachten aan China mogelijk zou maken.

Op 1 juli bestormden zelfs duizenden demonstranten het parlement. Zij richtten toen behoorlijke schade aan; ze vernielden onder meer ruiten en gooiden met verf. Na een uren durende bezetting wist de politie de controle toen weer terug te krijgen. Agenten zetten onder meer traangas in. Meer dan vijftig mensen raakten toen gewond.