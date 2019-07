Kamerleden willen dat Grapperhaus misstanden bij politie aanpakt

„Schokkend” en „uiterst herkenbaar” . Het zijn maar enkele van de honderden reacties op de noodkreet van politiecoach Carel Boers en politieagenten zaterdag in NRC. De reacties waren niet alleen maar instemmend.

Boers en de politieagenten beklaagden zich over de korpsleiding van de Nationale Politie, die volgens hen stelselmatig klachten negeert over discriminatie, moslimhaat, seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag in de eigen organisatie. Boers coachte de afgelopen dertien jaar honderden toptalenten van de politie. Hij heeft aangekondigd te stoppen met zijn werk, omdat de politie volgens hem niets aan de door hem gemelde misstanden doet.

Honderden reacties

Bij de grootste politievakbond (NPB) waren een paar uur na het verschijnen van het artikel al meer dan vijfhonderd „emotionele reacties” van leden binnengekomen. „De beschreven incidenten zijn heftig en absoluut niet te tolereren", zegt een hooggeplaatste agent van de Landelijke Eenheid van de politie tegen NRC. „Er is maar één antwoord mogelijk: ontslag van agenten die zich ontoelaatbaar gedragen en daar waar vervolging mogelijk is, moet dat gebeuren.” Zoals de meeste agenten wil hij uit angst voor represailles niet met naam en toenaam in de krant.

Lees ook: ‘Moslimfobie, intimidatie bij politie – en de top kijkt weg’

Dat geldt ook voor de Amsterdamse wijkagent die zich juist niet herkent in de „grove misstanden” die Boers, dertien jaar lang coach van toptalenten bij de politie, vergeefs zegt te hebben gemeld. Hij noemt Boers „een niet-executieve administratie- tijger die zelf de werkvloer nooit heeft ervaren.”

Discriminatie bestaat binnen de politie maar juist niet van moslims of vrouwen, zegt de wijkagent. „Heel veel blanke heteroseksuele politieagenten van middelbare leeftijd, incluis mezelf, voelen zich juist door de drang naar diversiteit gediscrimineerd. We worden als racist bestempeld, zodra kritiek wordt geuit op het diversiteitsbeleid of als we kritisch zijn over een diverse collega.”

Een Haagse hoofdagente herkent zich juist wel in het beeld dat Boers schetst van de suprematie van blanke politiemannen. „Dat geldt zeker voor de recherche. De elf hoogste ‘recherchebazen’ zijn enkel mannen. Dat is ongezond want die bepalen landelijk veel.” Met discriminatie van moslimagenten heeft ze minder ervaring. „Er werken namelijk bijna geen moslims bij ons.”

Zorgen over beeldvorming

Korpschef Erik Akerboom, de grootste werkgever van Nederland (met meer dan 60.000 werknemers) zoals hij zichzelf vrijdag omschreef in zijn antwoord aan de door Boers opgestelde ontslagbrief, schreef zaterdag in een speciale blog te hopen dat „de berichtgeving niet ten koste zal gaan van onze saamhorigheid.”

Akerboom maakt zich zorgen over de beeldvorming omdat de politie onder zijn leiding juist op de goede weg zou zijn met het streven naar meer diversiteit. „Mensen die bij de politie werken, doen dat uit overtuiging en met toewijding en er mag dus geen beeld ontstaan van politiemensen waar discriminatie en uitsluiting gemeengoed zouden zijn.”

De klachten over discriminatie binnen de politie zijn overigens niet nieuw. De voorganger van Akerboom, de eerste korpschef van de Nationale Politie, Gerard Bouman, schreef in 2015 een blog op het intranet van de politie omdat hij naar eigen zeggen „verontrustende signalen” kreeg over agenten die „zonder enige terughoudendheid” spreken over „kutmoslims” en dat „wij moskeeën maar in de fik moeten steken, want dan is het probleem opgelost.” Het is volgens Bouman dagelijkse praat binnen de politie. „Ik weiger het mooier te maken dan het is.”

Ingrijpen

Vanwege de aanhoudende signalen dat discriminatie en pesten een voornaam probleem is binnen de politie roepen Kamerleden op tot actie. „Heel ernstig”, noemt Attje Kuiken, Tweede Kamerlid voor de PvdA de kwestie. „Politieagenten kunnen hun werk alleen goed en veilig doen als er sprake is van een veilige werkomgeving. Intimidaties, ernstige discriminatie en seksueel geweld zijn volstrekt onacceptabel. Het ondermijnt het draagvlak van de politie. De korpsleiding kan niet langer alleen maar zeggen dat dit soort misstanden niet horen. De minister moet dan ook ingrijpen zodat deze misstanden worden aanpakt.”

Chris van Dam, Tweede Kamerlid voor het CDA en partijgenoot van minister Grapperhaus (CDA, Justitie en Veiligheid), omschrijft de intimidatie van politieagenten als totaal ontoelaatbaar. „Maar het meest verontrustende vind ik de kennelijke doofheid voor deze signalen bij de leiding van de politie. Het sterkt mij in de overtuiging dat er binnen de politie een onafhankelijk Landelijk Meldpunt Misstanden moet komen. Een plek waar dienders hun verhaal kunnen doen”. Parlementslid Monica den Boer (D66) wil een debat met minister Grapperhaus.

Niet te negeren noodkreet

De voorzitter van politievakbond NPB, Jan Struijs, noemt de klachten van Boers „een niet te negeren noodkreet over de onveilige interne cultuur, misstanden en emotionele verwaarlozing. De polarisatie in de maatschappij is ook bij de politie naar binnen geslopen.” De vakbondsman zegt dat veel politieagenten zich niet thuis voelen in de Nationale Politie. „Als het gaat om de organisatie voelen ze afstand en emotionele vervreemding. De politieorganisatie is niet meer van hun, te star en bureaucratisch.”

De eerder genoemde hooggeplaatste agent van de Landelijke Eenheid ziet wel een begin van een oplossing voor de Nationale Politie. Daar moeten de komende jaren zo’n twintigduizend mensen worden vervangen. Er moet beter worden geselecteerd bij het aannemen van nieuwe medewerkers, vindt hij. „Liever minder dienders de komende jaren dan concessies doen aan de kwaliteit van de man of vrouw als integer mens.”