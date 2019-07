Gebouw Oekraïense televisiezender beschadigd bij raketaanval

Een onbekende aanvaller heeft zaterdag de redactie van de Oekraïense televisiezender 112 Ukraine beschoten met een raketwerper. Bij de aanval raakte niemand gewond, maar het gebouwd is wel beschadigd geraakt, meldt het station zelf. De autoriteiten hebben de beschieting aangemerkt als terroristisch misdrijf en zijn op zoek naar de dader.

Het motief voor de beschieting is nog onduidelijk. De zender raakte de laatste dagen in opspraak vanwege plannen om een nieuwe documentaire van Oliver Stone uit te zenden, meldt persbureau AP. In die documentaire wordt de Russische president Vladimir Poetin geïnterviewd. De openbaar aanklager dreigde juridische stappen te ondernemen als de zender zijn plannen doorzet.

Veroordeling

„Alle medewerkers van 112 Ukraine zijn veilig en wel, dat is het enige dat telt”, zegt directeur Yegor Benkendorf van de televisiezender in een schriftelijke verklaring. Berkendorf riep onder anderen de regering, politie en justitie op de aanval te voordelen. „U moet duidelijk en beslist zeggen: ‘In Oekraïne dient niemand geweld te gebruiken tegen media.’” Hij zegt zich verder tot de G7-landen gewend te hebben en hen om steun gevraagd te hebben.

112 Ukraine heeft de naam een pro-Russische zender te zijn. De eigenaar van het station staat op een lijst voor de parlementsverkiezingen voor een partij die is opgericht door Viktor Medvedchuk, een oligarch die banden heeft met Poetin.