Dylan Groenewegen sprint naar zege in langste etappe

Geef me drie dagen en ik zal er staan, schreef Dylan Groenewegen op zijn social media-pagina’s, binnen het uur na zijn mislukte sprint in de straten van Nancy, in etappe vier van de Tour. Na zijn harde val op zaterdag maakte hij er een potje van op dinsdag, beurs en blauw nog, maar ook zonder de focus die vereist is om op het hoogste podium een massasprint te winnen. Hij stuurde zijn ploeggenoten niet aan, die daardoor geen benul hadden van wat ze moesten doen. De leider liet het afweten, had overduidelijk nog tijd nodig om te herstellen van zijn crash.

Maar zie hem zich herstellen, zoals hij had voorspeld – „ik wilde hier per se winnen”. De langste etappe deze Tour – 230 kilometer – zet hij naar zijn hand, na een uitstekende voorbereiding van zijn ploeggenoten, die dit keer wel precies weten waar ze fietsen moeten, opdat hun kopman kan profiteren en op het juiste moment kan overgaan tot zijn explosie van kracht. Wout van Aert trekt het peloton als een wildeman op een lint, Amund Grøndal Jansen trapt de ziel uit zijn lijf, en Groenewegen maakt het feilloos af, voor de vierde keer in zijn nog korte loopbaan wint hij een etappe in de Tour. Nu wel, nu lichaam en geest op één lijn liggen en als een geoliede machine samenwerken. Het is al het derde dagsucces van Jumbo-Visma deze Tour.

Hij begint vroeg met sprinten, 250 meter voor de streep gaat hij „vol gas”, zoals hij ook deed toen hij zijn eerste Touretappe won, op de Champs-Élysées, twee jaar geleden. Hij weet dat hij zijn topsnelheid lang kan vasthouden. Ook zonder de diensten van zijn adjudant Mike Teunissen, met wie hij de aansluiting verliest. Van alle sprinters behaalt Groenewegen vrijdag de hoogste topsnelheid: 74 kilometer per uur, tegenover zeventig van nummer twee Caleb Ewan. Peter Sagan komt tot 69.

De eindeloze trainingen achter de rug van vader Gerrit betalen zich nu uit. Die trekt zijn opgevoerde scooter naar zeventig kilometer per uur, en dan komt Dylan er vol overheen. Hij slaat tegenwoordig zo makkelijk een gat dat er wat veranderen moet. „Na de Tour gaan we op zoek naar een Piaggio MP3”, zei Groenewegen drie weken terug – een motorscooter, die nog wat harder gaat. De concurrentie is gewaarschuwd.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 13 juli 2019