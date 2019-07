De Gendt wint Touretappe, Alaphilippe terug in het geel

De Belg Thomas de Gendt, die al vanaf het begin van de etappe in de aanval was, heeft de achtste etappe van de Tour de France gewonnen. In de finale nam zijn voorsprong snel af tot onder de dertig seconden, maar hij slaagde erin toch solo over de finish in Saint-Étienne te komen.

De Franse klassementsmannen Thibaut Pinot en Julian Alaphilippe gingen op 11 kilometer van de streep in de aanval op De Gendt, maar wisten hem niet meer bij te halen. Pinot kwam als tweede over de finish, Alaphilippe werd derde. Zij reden niet alleen voor de ritwinst, maar ook om de gele trui. Dat lukte: de Italiaan Giulio Ciccone, die twee dagen in het geel reed, verloor zijn trui aan Alaphilippe. Op 14 juillet, de belangrijkste Franse nationale feestdag, rijdt er dus een Fransman in het geel.

Het peloton maakte kilometerslang jacht op koplopers Thomas de Gendt en Alessandro De Marchi. De twee renners wisten, samen met Niki Terpstra en Ben King, al vroeg in de etappe te ontsnappen. Terpstra en King werden op zo’n 48 kilometer voor de streep weer ingerekend. Op de laatste klim reed De Gendt weg bij De Marchi.

Geraint Thomas, de winnaar van de Tour van vorig jaar, kwam in de achtste etappe ten val. Zijn fiets knakte daarbij door midden, maar Thomas wist gauw terug te komen bij de groep met klassementsrenners. Vincenzo Nibali, naar de Tour gekomen voor de bollentrui en om te zien of hij na een tweede plek in de Giro nog eens een klassement kon rijden, moest lossen. Hij gaf kostbare seconden toe op zijn concurrenten.

De Franse ploeg Cofidis ziet zaterdag wederom een renner vertrekken. Nadat donderdag Nicolas Edet afstapte, verlaat nu de zieke Christophe Laporte ook de Ronde van Frankrijk.