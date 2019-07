BMX’er Laura Smulders pakt vierde Europese titel

BMX’er Laura Smulders heeft haar vierde Europese titel gepakt. Een week nadat ze het NK won, was ze zaterdag haar Europese concurrenten te snel af in het Letse Valmiera. Niek Kimmann deed precies hetzelfde: vorige week werd hij Nederlands kampioen, deze zaterdag kwam daar zijn eerste Europese titel bij.

Voor Smulders is het haar vierde Europese titel, ze werd in 2014, 2017 en 2018 al eens eerste. In de finale liet ze landgenoot Judy Baauw en de Deense Simone Tetschen Christensen achter zich. Haar zus Merel Smulders werd, net als vorig jaar, vierde. Vorig jaar pakte Laura Smulders drie belangrijke prijzen: de wereldtitel, de Europese titel en de wereldbeker. Tijdens de Olympische Spelen in Londen (2012) nam ze het brons mee naar huis.

Bij de mannen was zaterdag het hele podium Nederlands: Nick Kimmann werd eerste, gevolgd door Twan van Gendt en Dave van der Burg.