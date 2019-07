Dat die Jeffrey Epstein zijn puberseksfeestjes op een Maagdeneiland vierde, kan geen toeval zijn. Daar is door de pedomiljardair ongetwijfeld over nagedacht. En wat leuk dat de goede oude Bill Clinton ook regelmatig mee mocht. Hij moest zich wel laten welgevallen dat de andere passagiers van de Lolita Express flauwe grapjes maakten over zijn debuut met de in hun ogen bejaarde Monica Lewinsky. Die toen 22 was. Gerontobilly is zijn bijnaam. Maar het hardst hebben ze afgelopen week gelachen om hun fuckmaatje Alan Dershowitz, de topjurist die inmiddels bekend heeft dat ook hij daar door lieve kindervingertjes gemasseerd is. Maar het was niet geëindigd met een ‘happy ending’. Want zijn vrouw was erbij. Die kreeg waarschijnlijk bijles.

Hoe moet je deze tochtjes van Jeffrey en zijn wriemelmaatjes noemen? Valt het onder de snoepreisjes of is dit gewoon onvervalst schaamvliegen? En die kinderen die de bejaarde elite moesten masseren? Zaten die ook aan boord of waren die al eerder ingevlogen? Onder leiding van Ghislaine, de dochter van Robert Maxwell die genoemd wordt als de hoerenmadam die het grut leverde.

Wat zat er in die koffers van die lieve meisjes? Ik belde een paar tweede-legvrienden die dochters in die leeftijd hebben. Wat nemen die meisjes tegenwoordig mee als ze uit masseren gaan? Hun jonge moeders gaven antwoord. Sommige kinderen zijn nog druk met de app TikTok waarmee ze rare filmpjes van zichzelf maken, maar de meesten zitten op Snapchat. En verder zit er in de koffers sowieso een Tina, een Bobo of een Vakantie-Doe-Boek. En een zogenaamd vriendinnenboekje natuurlijk. Maar wat mij het meest ontroerde was dat ze allemaal nog een of twee knuffels meenemen. Lijkt me ook wel verfrissend na het opwinden van een blote Bill.

Dit schoot allemaal door mijn hoofd op een warm oceaanstrand waar ik deze week op mijn tablet geamuseerd door de kranten bladerde. Zo las ik dat er al twee doden zijn gevallen onder mokkels die door derderangs dokters massaal hun reet laten oppimpen. Dat kan met een bilprothese of met eigen lichaamsvet. Een dame had bij een charlatan twee tweedehands borstprotheses in d’r kont gekregen. Even verderop op mijn strand lag een overduidelijke andersompatiënte. Haar twee tieten waren gevuld met kontprotheses. Ze lag er op haar rug pront mee te pronken. Haar man keek nog trotser. Ik gunde het ze zo. Zoals ik iedereen alles gun deze vakantie. Zelfs met de meest gruwelijke confectietattoos, waar de mooiste meisjes zich mee verminkt hebben, heb ik vrede. Je kunt er tijdens je eenmalige bestaan op aarde niet carnavalesk genoeg uitzien.

Ik vermaak me goed met al dit gniffelnieuws. Zoals ouders die een kort geding tegen de school aanspannen omdat hun zoon niet mee mag doen aan de eindmusical, de snikkelzwaaiende ridder Marco Kroon na een gezellig rondje wildplassen, de oefenbegrafenis van het Koninklijk Huis, die na de ontmoeting van Max met die zagende kroonprins op alles voorbereid willen zijn. Ach ja, we modderen lekker zinloos voort met zijn allen. We zijn bijna bij het welvaartseindstation. De menselijke wanhoop wordt het duidelijkst geïllustreerd door de megalomane cruiseschepen die dagelijks door Venetië varen. Twee keer werd deze historische prachtstad bijna vermorzeld door zo’n zeewaardig flatgebouw. Collega Ilja Leonard Pfeiffer had daar afgelopen woensdag op deze pagina een geweldig stukje over. Een uit mijn gerepareerde hart gegrepen column. Hulde voor mijn krant, die een paar pagina’s verder een culturele groepsreis voor bejaarde lezers aanbood. Op de fiets? Nee, op een CO 2 uitstotend cruiseschip! En wie is in Genua de schnabbelspreker van dienst?

Moedeloos stak ik mijn kop in het zand, waarop mijn vrouw me aanbood mij in te smeren. Ik mocht van haar niet derdegraads verbranden. Tijdens het smeren fantaseerde ik stiekem dat het door een jong meisje gebeurde. Dat zei ik uiteraard niet. Twee minuten later schrok ik vloekend wakker van een koude plens water op mijn rug. Verbaasd keek ik naar mijn lachende vrouw. Volgens haar was dit de humor van een veertienjarige!

