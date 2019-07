Bemanning Iraanse tanker op borgtocht vrijgelaten

De vierkoppige crew van de vorige week door Gibraltar geconfisqueerde olietanker Grace 1 is op borgtocht en zonder verdenking vrijgelaten. Dat heeft de politie van het Britse overzeese gebied zaterdag bekendgemaakt. Wel gaat het politieonderzoek nog door. Volgens de Britten vervoerde het schip olie naar Syrië, in weerwil van een olie-embargo dat de Europese Unie heeft opgelegd.

De bemanning werd afgelopen donderdag en vrijdag, een week na de confiscatie van het schip, gearresteerd; eerst de kapitein en de eerste stuurman en een dag later ook de twee andere bemanningsleden. Volgens data van het schip die Reuters inzag, laadde de bemanning olie in Iran in, terwijl op de scheepspapieren stond dat het om Iraakse olie ging. Vermoedelijk in de hoop onopgemerkt bij Syrië te komen, was de tanker via Zuid-Afrika gevaren in plaats van door het Suez-kanaal.

Helikopteractie

Toen het Verenigd Koninkrijk er vorige week achter kwam dat Grace 1 waarschijnlijk naar Syrië onderweg was, enterden Britse mariniers nabij Gibraltar met een helikopter het schip en namen het in beslag. Korte tijd later ondervroegen de Britten de bemanningsleden van Grace 1 als getuigen in de hoop te achterhalen of het schip inderdaad olie naar Syrië vervoerde.

De militaire actie van de Britten zorgde ervoor dat de - toch al toegenomen - spanningen tussen Iran en het Westen verder opliepen. Vorige maand werden twee westerse olietankers aangevallen in de Golf van Oman. Volgens de Amerikanen zat Iran hier achter, maar Teheran ontkent dit. Drie weken geleden haalde Iran een Amerikaanse drone neer. President Donald Trump zou daarop een vergeldingsactie hebben beraamd, maar zag daar naar eigen zeggen op het laatste moment van af. Volgens zijn adviseurs zouden bij de actie 150 slachtoffers vallen, zei Trump, en hij vond dat „niet proportioneel”.

Een dag na de entering van Grace 1 dreigde Iran per tweet ook een Britse tanker in beslag te nemen. Volgens het Verenigd Koninkrijk heeft Iran afgelopen woensdag daadwerkelijk geprobeerd een Britse olietanker te blokkeren in de Straat van Hormuz. Volgens de Britten maakten de drie betrokken Iraanse vaartuigen rechtsomkeert toen een Brits marineschip hen waarschuwde. Teheran ontkent achter de gepoogde blokkade te zitten.