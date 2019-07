141 migranten gered op zee tussen Marokko en Spanje

Spaanse reddingswerkers hebben zaterdag 141 migranten gered die op geïmproviseerde boten op de Alboránzee van Marokko onderweg naar Spanje waren. De migranten uit Sub-Sahara, onder wie in ieder geval veertien vrouwen en drie kinderen, zijn inmiddels aangekomen in de haven van de Spaanse stad Almería, meldt persbureau AFP op basis van de overheidsorganisatie. Het is niet bekend waar ze nu naartoe gaan.

De redders zagen dat een van de twee boten op de Alboránzee begon te zinken, en dat sommige opvarenden al in het water lagen. Uiteindelijk kon iedereen worden gered. In het westen van de Straat van Gibraltar hielpen de redders drie mannen in een kajak en tweeënvijftig mensen, onder wie veertien vrouwen, in een kano. Ze waren onderweg naar de stad Algeciras.

Volgens de laatste gegevens van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) zijn vanaf januari tot half juli ongeveer 11.000 migranten via zee in Spanje aangekomen. 203 mensen kwamen om bij de oversteek. In totaal kwamen er in deze periode ruim 30.000 migranten per boot aan in Europa, 682 mensen stierven of verdwenen op de Middellandse Zee.