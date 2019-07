Zullen er veel Russen naar Tbilisi gaan deze zomer ?

Gaan of niet gaan? Dat is de vraag die veel Russische vakantiegangers met plannen richting het zonnige en goedkope Georgië zich deze dagen stellen.

Begin deze week werd een tijdelijk Russisch verbod van kracht op vluchten naar het Zuid-Kaukasische land, een reactie op aanhoudende demonstraties in Tbilisi. De demonstraties in de Georgische hoofdstad begonnen half juni uit woede over een speech van een Russische parlementariër in het Georgische parlement.

Het optreden viel slecht bij Georgiërs die in Rusland een bezetter zien van de provincies Abchazië en Zuid-Ossetië, en duizenden bestormden het parlement. Het hardhandige politieoptreden dat daarop volgde, lokte antiregeringsprotesten uit. Die zijn weliswaar in omvang afgezwakt, maar houden nog steeds aan.

In een reactie op de vijandige sfeer in Georgië kondigde de Russische regering een verbod af op vluchten naar het Kaukasische buurland, dat deze week inging.

Daarnaast werden partijen Georgische wijn aan de Russische grens geweigerd. Ook werd gedreigd met een volledig importverbod op wijn en mineraalwater. Dat riep bij velen de situatie van 2008 in herinnering, toen Rusland en Georgië kortstondig in oorlog verzeilden en Moskou economische sancties instelde tegen de regering van toenmalig president Saakasjvili.

Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov zei dat er deze keer politieke redenen waren voor de boycot.

Veiligheid Russische burgers

Aan de vooravond van het vluchtverbod liepen de spanningen verder op nadat een presentator van de Georgische zender Rustavi-2 een scheldkannonade afstak tegen president Poetin. Het Kremlin reageerde woedend, Doema-vicevoorzitter Sergej Nevezov pleitte voor hardere sancties, waaronder een tijdelijk verbod op financiële overboekingen.

President Poetin wees verdere sancties af „uit respect voor het Georgische volk” en distantieerde zich zo behendig van verdere escalatie.

Ondertussen waarschuwen Russische functionarissen en staatsmedia voor de veiligheid van Russische burgers in Georgië.

Maar Russische toeristen in de straten van Tbilisi zeggen weinig te merken van die vermeende Russofobie in het land. „We hebben geen protesten gezien en konden vrij rondlopen”, aldus een toerist tegen Radio Free Europe.

Een ander zei tegen BBC „niet erg naar Poetins advies te luisteren. Wij denken zelf na”.

Toch maakt Georgië zich wel degelijk zorgen over het mogelijk wegblijven van de 1,5 miljoen Russische toeristen die het land jaarlijks bezoeken.

Om het seizoen te redden is een internationaal charmeoffensief begonnen. Zo proberen jonge, hippe Georgiërs met de hashtag #spendyoursummerinGeorgia toeristen te lokken uit andere Europese landen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 12 juli 2019