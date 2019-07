Zestig jaar oude scripts Kubrick na jaren ontdekt

Drie eerder onontdekte scripts van de overleden filmregisseur Stanley Kubrick zijn zestig jaar na dato opgedoken. Dat schrijft de Britse krant The Guardian. Het gaat om dialogen en scenario’s van verschillende films, door Kubrick zelf geschreven tussen 1954 en 1956. De scripts zijn volgens de krant ontdekt tijdens het verhuizen van een verzameling documenten uit het landhuis van Kubricks weduwe in Zuid-Engeland naar een Universiteitsarchief in Londen.

De scripts, getiteld The Married Man, The Perfect Marriage en Jealousy, zijn bedoeld voor films met als hoofdthema’s huwelijksproblemen, jaloezie en ontrouw. Kubrick zelf was in de tijd dat hij ze schreef getrouwd met actrice Ruth Sobotka, van wie hij in 1957 scheidde.

De regisseur heeft een deel van de inhoud van de scripts, waaronder een scène die zich afspeelt in de kerstperiode, uiteindelijk alsnog verwerkt in zijn laatste speelfilm Eyes Wide Shut (1999), met Tom Cruise en Nicole Kidman in de hoofdrollen. Overspel en huwelijkse spanningen staan ook in deze film centraal.

Het is niet de eerste keer dat voorheen onbekend materiaal van Kubrick opduikt. In 2018 ontdekte de Britse filmwetenschapper Nathan Abrams een zo goed als voltooid script voor een film met de titel Burning Secret, gebaseerd op een boek van de Oostenrijkse auteur Stefan Zweig.

Stanley Kubrick maakte in zijn carrière twaalf speelfilms, een korte film en drie documentaires. Twee van zijn bekendste werken zijn sciencefictionfilm 2001: A Space Odyssey (1968) en horrorfilm The Shining (1980). Kubrick werd in 1928 geboren in New York maar emigreerde in de jaren zestig naar het Verenigd Koninkrijk. Daar woonde hij tot zijn overlijden op zeventigjarige leeftijd in 1999.