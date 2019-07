Zeker twaalf doden bij terroristische aanslag op hotel Somalië

Bij een terroristische aanslag in een hotel in de Somalische havenstad Kismayo zijn vrijdag zeker twaalf doden gevallen. Persbureau Reuters meldt dat in het hotel voorbereidingen werden getroffen voor de aanstaande lokale verkiezingen.

Terreurbeweging Al-Shabaab heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval opgeëist. Nadat een man zichzelf in een auto had opgeblazen, bestormden gewapende mannen het hotel waarbij ze een bloedbad aanrichtten.

Hoewel de gevechten inmiddels voorbij zijn, houden zich volgens een politieofficier tegenover Reuters nog wel strijders op in het hotel, waardoor het dodental hoger kan uitvallen.

Regelmatig aanslagen

Al-Shabaab was tot 2012 actief in Kismayo. Nadat de terreurbeweging uit de stad werd verdreven bleven ze actief in Jubbaland in het zuiden van Somalië. Toch komen er nog regelmatig aanslagen voor, in de Somalische hoofdstad Mogadishu en in buurland Kenia.

In maart kwamen er vijftien mensen om het leven toen een autobom afging voor de deur van een restaurant in Mogadishu. Eerder die maand waren er dertig mensen omgekomen bij een dubbele bomaanslag in de hoofdstad.