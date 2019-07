VVD en CDA: krakers pand uitzetten moet sneller kunnen

VVD en CDA dienen vrijdag een initiatiefwet in waarmee krakers sneller een pand uitgezet kunnen worden, bevestigt een woordvoerder van de VVD. Nu kan ontruiming weken worden opgerekt doordat krakers steeds beroep aantekenen en de uitslag afwachten in het gekraakte pand. De nieuwe wet moet het mogelijk maken dat gemeenten al na drie dagen tot uitzetting kunnen overgaan. Aangezien naast VVD en CDA ook de ChristenUnie en PVV het voorstel steunen, is er een Kamermeerderheid voor de initiatiefwet.

Hoewel kraken sinds 2010 verboden is in Nederland, gebeurt het nog altijd. Krakers spannen juridische procedures aan en kunnen in afwachting van de uitspraak in het pand blijven. Deze procedures kunnen tot wel acht weken duren.

De nieuwe wet regelt dat de rechter-commissaris al binnen drie dagen kan beslissen over ontruiming. Vervolgens kunnen krakers nog steeds beroep aantekenen, maar moeten zij de uitkomst hiervan elders afwachten. Het initiatiefvoorstel, afkomstig van Tweede Kamer-leden Daniel Koerhuis (VVD) en Madeleine van Toorenburg (CDA), moet nog langs de Tweede en Eerste Kamer.

Het collectief We Are Here, bestaande uit uitgeprocedeerde asielzoekers die leegstaande panden in Amsterdam kraken, voert een juridische strijd met de gemeente Amsterdam. De actiegroep kraakte in de afgelopen zes jaar meerdere panden in de stad vanwege gebrek aan opvang.