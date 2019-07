Vestia krijgt 175 miljoen van Deutsche Bank in derivatenzaak

Vestia ontvangt 175 miljoen euro van Deutsche Bank in de nasleep van de zaak rond derivatencontracten waardoor de woningcorporatie in 2012 in de problemen kwam. De bedrijven zijn vrijdag tot een schikking gekomen, maakt Vestia bekend. Deutsche Bank bevestigt het nieuws. De bank erkent geen schuld in de schikking.

De woningcorporatie sloot voor miljarden euro’s aan complexe renteverzekeringen af voor langdurige leningen bij verschillende banken, waaronder Deutsche Bank. Toen de rente tijdens de kredietcrisis echter daalde, moest Vestia geld toeleggen. Daardoor dreigde de corporatie failliet te gaan.

Vestia kocht de derivatencontracten in 2012 af voor 2 miljard euro. In 2016 besloot Vestia Deutsche Bank in Londen voor de rechter te dagen. De corporatie claimde daarbij 830 miljoen euro van de bank. De uiteindelijke schikking valt een stuk lager uit dan het geëiste bedrag, maar de woningcorporatie zegt „tevreden” te zijn met de uitkomst.

