Tijdelijke bouwstop datacentra in Amsterdam en Haarlemmermeer

In de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer zijn komend jaar geen nieuwe datacentra welkom. De centra nemen veel ruimte in en verbruiken veel energie. Over een jaar willen de gemeenten nieuw beleid met betrekking tot het energieverbruik hebben ingevoerd. Tot die tijd geldt er een bouwstop.

De gemeenten kunnen de komst van nieuwe datacentra nu vaak niet tegenhouden, omdat bestemmingsplannen ruimte bieden voor de gebouwen. Energieleveranciers hebben bovendien een leveringsplicht voor de benodigde elektriciteit.

Datacentra zijn nodig voor allerlei online activiteiten, van Netflix tot Google en van games tot kunstmatige intelligentie. „Tot op zeker hoogte” moet de gemeente daarom plaatsmaken voor datacentra, zegt de Amsterdamse wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid en Ruimtelijke Ontwikkeling). „Maar de ruimte in Amsterdam is schaars.”

Groene stroom

Om ervoor te zorgen dat de datacentra in de toekomst verrijzen op plaatsen waar ze goed passen, gaan Amsterdam en Haarlemmermeer de bestemmingsplannen aanpassen. Tijdens dat proces mogen ze volgens een woordvoerder van de gemeenste Amsterdam de uitvoer van de huidige bestemmingsplannen een jaar lang stopzetten. Zo kunnen ze de komende twaalf maanden dus nieuwe datacentra weren.

Nieuwe datacentra in Amsterdam en Haarlemmermeer moeten in de toekomst gebruik maken van groene stroom en hun restwarmte gratis ter beschikking stellen. De restwarmte kan woningen verwarmen, maar dat gebeurt volgens de gemeenten nu vaak nog te weinig. De Metropoolregio Amsterdam, waar naast Amsterdam en Haarlemmermeer dertig andere gemeenten deel van uitmaken, is het gebied met de hoogste concentratie van datacentra ter wereld.