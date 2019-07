Tientallen arrestaties, dode bij rellen in Frankrijk na winst Algerije in Afrika Cup

De winst van Algerije in de kwartfinale van de Afrika Cup heeft donderdagavond in Frankrijk tot grote ongeregeldheden geleid. Door het hele land gingen duizenden supporters de straat op om de overwinning te vieren. Bij de rellen die daarbij uitbraken is een dode gevallen en zijn 74 mensen gearresteerd, meldt persbureau AFP.

Vrijwel direct nadat Ivoorkust-middenvelder Serey Die de beslissende penalty miste en Algerije zich plaatste voor de halve finale, werd het in Frankrijk onrustig. Er waren confrontaties met de politie in Parijs, Lyon, Marseille en andere steden. In Parijs werden winkels geplunderd en brand gesticht. Op meerdere plekken in de hoofdstad zette de politie traangas in om rellende groepen supporters uiteen te drijven.

Op veel plaatsen in het land werden botsingen en verkeersovertredingen gemeld waarbij voetbalfans betrokken waren. In Montpellier verloor een 21-jarige supporter de macht over het stuur. Hij reed in op een gezin dat op de stoep liep. De moeder, een 42-jarige vrouw, stierf bij het incident. Haar één jaar oude baby is in levensbedreigende toestand naar het ziekenhuis gebracht en een meisje van zeventien raakte gewond. De bestuurder is gearresteerd.

‘Onaanvaardbaar’

Tegen half twee ‘s nachts keerde de rust grotendeels terug, schrijft AFP. Twintig politieagenten raakten gewond bij de confrontaties met de voetbalfans. De Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner noemde de ongeregeldheden vrijdagochtend in een tweet „onaanvaardbaar”.

In Frankrijk wonen 1,7 miljoen Fransen met een Algerijnse achtergrond, grofweg 2,5 procent van de bevolking. Van 1830 tot zijn onafhankelijkheid in 1962 was Algerije onderdeel van Frankrijk. De halve finale van de Afrika Cup, die in Egypte plaatsvindt, speelt Algerije zondag om 21.00 uur tegen Nigeria.

Correctie (12 juli 2019): In een eerdere versie van dit bericht stond abusievelijk dat er vier tot vijf miljoen mensen met een Algerijnse achtergrond in Frankrijk wonen. Dit moest 1,7 miljoen zijn, en is aangepast.