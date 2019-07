Thuiskok.Chai-noga freakshake

Voor de geklopte santen gebruikt u het vaste deel van de kokosmelk uit blik, het water is hiervoor niet bruikbaar. Klop de inhoud van twee blikken van 400ml kokosmelk met één eetlepel ahornsiroop en één eetlepel vanille-extract tot zachte pieken. Gebruik het direct. Luchtdicht verpakt is de geklopte santen een week houdbaar.

Maak de milkshake. Doe de ingrediënten in een blender of keukenmachine. Maal het geheel glad. Bedek de binnenkant van elk glas met de helft van de honing. Schenk de milkshake voorzichtig in de glazen. Schep de santen in een spuitzak met een stervormige spuitmond en spuit er een flinke hoeveelheid van op de milkshakes. Steek de ijswafels erin en bedek de milkshakes met stukjes noga, afgewisseld met meer geklopte santen. Bestuif de milkshake met kaneel en besprenkel hem met de resterende honing.

VOOR 2 PERSONEN Voor milkshake 750 ml ongezoete amandeldrink of sojadrink 1 theel. kaneel ½ theel. nootmuskaat 1 theel. vanillepasta ¼ theel. kruidnagelpoeder ¼ theel. kardemompoeder ¼ theel. gemberpoeder 4 ontpitte dadels 90 gr honing 2 bolletjes soja-ijs met vanillesmaak Voor de freakshake 175 gr honing geklopte santen 2 ijswafels, in partjes 1 plak zachte Italiaanse noga, in stukjes kaneel, om te bestuiven Freakshakes Vicki Valsamis Uitgeverij: Karakter Uitgevers Prijs: 13,50