Strafmaatregel tegen Curaçao wegens begrotingsproblemen

Curaçao komt onder curatele te staan van het Koninkrijk omdat het land de begroting maar niet op orde krijgt. De Rijksministerraad, waarin de Koninkrijksregering vergadert, heeft vrijdag besloten Curaçao een ‘aanwijzing’ te geven. Dat betekent dat Curaçao binnen een bepaalde tijd aanzienlijk moet bezuinigen.

De Rijksministerraad, waarin Nederland als grootste land een beslissende stem heeft, volgt hiermee het advies van het College financieel toezicht op, dat namens het Koninkrijk controleert of de eilanden hun begrotingen op orde hebben. Curaçao stevent voor het derde jaar op rij af op een begrotingstekort, terwijl de eilanden zo’n tekort niet mogen hebben. Volgens staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties, CDA) is het noodzakelijk dat Curaçao nu „structurele hervormingen onverkort gaat doorvoeren”.

Dat Curaçao inderdaad een aanwijzing krijgt komt als een verrassing. Drie weken geleden besloot de Rijksministerraad nog het besluit hierover uit te stellen, omdat Nederland en Curaçao samen tot afspraken wilden komen over een samenwerkingsakkoord. Nu blijkt dat Nederland toch aan de aanwijzing vasthoudt. Maar tegelijkertijd sluiten de landen een overeenkomst met afspraken om Curaçao te helpen uit de financieel-economische crisis te komen, aldus Knops. Daarbij gaat het niet om geld, maar om overdracht van kennis en praktische hulp.

Zwaar middel

Een aanwijzing geldt als een zwaar diplomatiek middel en daarom heeft de regering van Curaçao zich er lang tegen verzet. De relatie tussen Den Haag en Willemstad is de laatste jaren juist sterk verbeterd sinds premier Eugene Rhuggenaath de regering leidt. Hij wordt gezien als een constructieve partner, terwijl eerdere regeringen op Curaçao juist op slechte voet met Nederland stonden.

Knops zegt dat de aanwijzing op zich Curaçao „niet helpt”, maar dat het financieel toezicht doorgang moet vinden. Curaçao vindt de aanwijzing „jammer” en gaat daartegen in beroep, maar is wel blij met de samenwerkingsovereenkomst.

Curaçao erkent dat het de begroting al te lang niet op orde krijgt. Voor dit jaar wordt een tekort van ruim 55 miljoen euro verwacht. Willemstad wijt de financiële problemen aan de crisis in Venezuela. De traditioneel levendige handel met het land, inclusief de olieproductie in raffinaderij Isla, is volledig stil komen te liggen als gevolg van de economische malaise in Venezuela. Ook heeft Curaçao te maken met de instroom van duizenden Venezolaanse migranten.

Noodlijdende economie

Willemstad vreest dat de gedwongen bezuinigingen die uit de aanwijzing volgen de economie verder zullen schaden. Curaçao kent al jaren krimp, vorige maand werd bekend dat de werkloosheid boven de twintig procent ligt. Het IMF waarschuwde eerder dat te snel bezuinigen de economie kan „ondermijnen”.

In de aanwijzing staat niet waarop Curaçao moet gaan bezuinigen, wel ligt vast dat het land in totaal ongeveer 280 miljoen Antilliaanse gulden (circa 140 miljoen euro) moet besparen om vanaf volgend jaar weer begrotingsevenwicht te realiseren. Het land mag zelf beslissen hoe het de besparingen realiseert.