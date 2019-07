Spider-Man in Broek op Langedijk

In de nieuwe Marvel-film Spider-Man: Far from Home gaat de superheld op Europa-trip. De film ziet eruit als een verwoestende toerismegids waarin Europese steden op prachtige wijze in puin worden geslagen. Spider-Man, de superheldenalias van tienerkluns Peter Parker (gespeeld door Tom Holland), klautert rond in Venetië, Praag, Berlijn, Londen en… Broek op Langedijk. In een paar geestige scènes worden tal van clichés over Nederland afgevinkt. Alleen de klompen ontbreken.

Parker wordt in de film wakker in een cel met drie Oranje-hooligans, gespeeld door Jeroen van Koningsbrugge, Michael de Roos en Jan-Paul Buijs. Ze hebben hem een Oranje-shirt gegeven en begroeten hem vriendelijk, waarop Parker opmerkt dat ze ‘nice’ zijn en ontzettend goed Engels spreken. „Welcome to the Netherlands”, reageren ze in koor.

Later zoekt Parker op een behoorlijk archaïsch uitziende markt naar hulp. De eerste de beste marktkoopman, staand tussen kaaswielen, een geit en kippen in kooi, leent hem direct z’n telefoon. „Everyone is so nice here”, merkt Parker weer op. Hij belt hulp om opgehaald te worden in…ja waar is hij eigenlijk? De marktkoopman schiet te hulp: „Broek op Langedijk.” Parker kijkt ’m niet-begrijpend aan en geeft hem de telefoon, „could you say that?”

Parker wordt uiteindelijk door een gigantische straaljager opgepikt in een tulpenveld in bloei, uiteraard met een molen op de achtergrond.

Sommige landen en steden willen er grif voor betalen om aanwezig te zijn in grote films. Zo had Mexico 20 miljoen dollar over om decor te zijn in de James Bond-film Spectre. En in een interview in 2012 zei Woody Allen dat het Rome 14 miljoen dollar waard was om zijn nieuwe film in de Italiaanse hoofdstad te situeren, hij zei toen ook dat hij voor 14,5 miljoen naar Amsterdam zou komen. De gemeente liet toen weten een dergelijk bedrag niet te willen te betalen voor Allens film.

Maar de gemeente Langedijk, waar Broek op Langedijk onder valt, wist van tevoren van niets, zegt een woordvoerder. „We vinden het hartstikke leuk voor Broek op Langedijk, extra toeristen zijn ook zeker welkom.” De gemeente sluit niet uit dat de scènes daadwerkelijk zijn opgenomen in het dorp van 6.000 inwoners. Maar ze hebben niets gemerkt van het tumult dat zou komen kijken bij de opnames van zo’n productie.

Acteur Tom Holland geeft in een interview met RTL Boulevard uitsluitsel. De scènes zijn niet opgenomen in Nederland, maar in een studio in Praag. De Nederlandse acteurs werden vorig jaar daarheen gevlogen voor de opnames. Acteur Jeroen van Koningsbrugge vertelde onlangs bij RTL Boulevard dat hij via zijn agent wist dat ze voor een nieuwe Marvel-film ‘Dutch hooligans’ zochten. „Ze vroegen of ik goed Engels sprak, maar ik kreeg de opdracht om met een zo’n dik mogelijk Nederlands accent te praten.”

Meer bezoekers uit de VS

Producenten van grote films kloppen als ze in Nederland willen opnemen doorgaans aan bij de Netherlands Film Commission, een organisatie die producenten wegwijs maakt en Nederland probeert te promoten als filmlocatie. De commissie was bijvoorbeeld betrokken bij de opnames van Dunkirk (2017) op het IJsselmeer en van The Hitman’s Bodyguard (2017) in Amsterdam en Den Haag. Producenten van film en tv-series krijgen als ze in Nederland filmen respectievelijk 35 en 30 procent korting op uitgaven die in Nederland gedaan worden, met een maximum van 1,5 miljoen euro. „Marvel heeft ons in 2016 benaderd voor een filmlocatie, zonder toen de titel van de film te noemen”, vertelt Bas van der Ree van de Film Commission. „We proberen dan zo gastvrij mogelijk te zijn, maar daar hebben we daarna niets meer over gehoord. Dat is niet ongebruikelijk.”

Hij denkt dat Broek op Langedijk best kan profiteren van de aandacht in zo’n film. „Na The Fault in Our Stars kwamen er tal van toeristen af op het bankje in Amsterdam waar één van de meest tranentrekkende scènes is opgenomen.”

Bij Museum BroekerVeiling merken ze nu al meer interesse op hun website vanuit de VS, zegt Wouter van Assendelft van het museum. „De afgelopen maand kwam 10 procent van de bezoekers op onze site uit de VS, normaal is dat hooguit 1 procent.” Het museum denkt al aan kansen om Spider-Man commercieel te gebruiken. „Als blikvanger staat er een hele grote kool voor ons museum. Veel mensen maken daar hun selfies. Misschien is het leuk om daaraan, of aan het gebouw, een Spider-Man vast te plakken.”

Het lijkt erop dat de makers van de film de voor Amerikanen onuitsprekelijke naam van het dorp belangrijker vonden dan hoe het dorp er daadwerkelijk uitziet. Van Assendelft: „We hebben hier in de buurt wel bollenvelden en een paar molens. Maar de kool is écht typerend voor ons gebied. Eigenlijk hadden ze in een witte-of rodekoolveld moeten opnemen.”