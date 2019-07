R. Kelly opnieuw opgepakt op verdenking van zedendelicten

De Amerikaanse R&B-zanger R. Kelly is donderdagavond aangehouden in Chicago op verdenking van zedenmisdrijven, melden verschillende Amerikaanse media. Dit gebeurde op basis van dertien nieuwe federale aanklachten, die onder meer betrekking hebben op het belemmeren van de rechtsgang en het aanzetten van een minderjarige tot seksuele handelingen. De details van de aanklachten zijn nog niet bekendgemaakt.

Het is niet voor het eerst dat de zanger wordt beschuldigd van zedenmisdrijven. In de staat Illinois, waar hij woont, wordt hij ook vervolgd. De 52-jarige zanger, wiens echte naam Robbert Kelly is, zou meerdere vrouwen hebben misbruikt, onder wie ook minderjarigen. De zanger ontkent deze aantijgingen en was sinds februari op borgtocht vrij.

In het verleden is Kelly beschuldigd van het maken van kinderporno en het hersenspoelen van tientallen vrouwen. Over dit laatste verscheen eerder dit jaar de documentaire Surviving R. Kelly, waarin talloze vrouwen aan het woord komen over misbruik door de zanger. Ondanks de tientallen aanklachten is hij nog nooit veroordeeld.

Kelly wordt nu dus ook op federaal niveau vervolgd. Vermoedelijk wordt hij op korte termijn overgebracht naar een gevangenis in New York. Kelly zelf heeft nog niet gereageerd op de nieuwe beschuldigingen.