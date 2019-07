Oud-minister Remkes leidt nieuwe adviesgroep voor stikstofaanpak

Oud-minister Johan Remkes (VVD) wordt de voorzitter van een adviescollege dat zich gaat buigen over de stikstofproblematiek, zo is vrijdag bekendgemaakt. Het college is door het ministerie van Landbouw ingesteld naar aanleiding van een recente uitspraak van de Raad van State (RvS) over het Nederlandse stikstofbeleid.

Het speciale college moet minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) op korte termijn gaan adviseren op het gebied van de aanpak van stikstofuitstoot. De adviesgroep bestaat naast Remkes uit negen andere leden.

De RvS concludeerde eind mei dat het huidige Nederlandse beleid voor stikstofuitstoot in strijd is met de Europese natuurwetgeving. Daardoor kwamen honderden projecten in de infrastructuur, woningbouw en landbouw plots op losse schroeven te staan - waaronder Lelystad Airport. Naar aanleiding van de uitspraak van de hoogste bestuursrechter werd de opening van de nieuwe luchthaven begin deze maand door minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur, VVD) voor de derde keer uitgesteld.

Milieuvergunningen

De adviesgroep moet onder andere binnen twee maanden met oplossingen voor de korte termijn komen op het gebied van milieuvergunningen. Volgens de RvS is de overheid eerder tekortgeschoten in het verlenen van milieuvergunningen voor nieuwe projecten. Daarbij werd onvoldoende rekening gehouden met de uitstoot van stikstof, bijvoorbeeld door veehouderijen en verkeer. Te veel stikstof kan schadelijk zijn voor de natuur, waardoor bijvoorbeeld plantensoorten kunnen verdwijnen.

Van 2010 tot begin dit jaar 2019 was Remkes commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland, eerder was hij namens de VVD minister van Binnenlandse Zaken. Ook leidde hij de staatscommissie die vorig jaar onderzoek deed naar het parlementaire stelsel.