Orks zijn slecht. Dwergen zijn goed. Op trollenjacht!

We gaan op trollenjacht! De durfals hebben de discussie gewonnen. Door de trol uit te schakelen beroven we de vijand van een krachtige bondgenoot.

Welkom in Midden-Aarde. Journeys in Middle-Earth is een duur en fijn bordspel dat zich afspeelt in de wereld van The Lord of the Rings. Er zijn dus orken, aardmannen en wolvige wargs met snode plannen. En je kunt als nederige hobbit uitgroeien tot held van de dag.

Sommige reisgenoten hadden juist voorzichtigheid bepleit, met die trol. Een heuveltrol is een formidabele tegenstander, ook in z’n eentje. Ons avontuur zou weleens kunnen eindigen in een donkere, stinkende tunnel.

Spelers spelen als Grote Helden uit de wereld van Tolkien. Hobbit Bilbo is erbij, net als dwerg Gimli, elf Legolas en doler Aragorn. En omdat ook Midden-Aarde moderniseert, gaan er nu ook vrouwen op avontuur: Beravor en Elena. Helaas zijn de tegenstanders nog zonder uitzondering man. (Wie emancipeert de aardvrouwen?)

De doos zit vol prachtige plastic figuren en landschaptegels. De voortgang van het avontuur wordt niet bepaald door dobbelstenen, maar door kaarten van een stapel te trekken. Een goede vondst. Een dobbelsteen is een willekeurmachine waarbij de kansen vastliggen. Maar de stapel kaarten is te manipuleren. Het geeft tenminste het gevoel van controle.

Een spelleider is er ook, in de vorm van een app. Dat is even wennen. Het spel speelt zich af in twee werelden: op tafel en in een digitale omgeving. Maar snel worden de voordelen duidelijk. De app werkt als boekhouder. Keurig wordt bijgehouden hoeveel schade de orks hebben opgelopen en welke valleien al zijn verkend. Zo hebben de helden hun gedachten vrij om plannen te smeden en pijlen af te schieten.

In Journeys speel je meerdere avonturen achter elkaar die samen een campagne vormen. Elk avontuur duurt een half uur tot een uur. Perfect! Zo kun je op een avondje én een mythisch zwaard vinden én een orkenkapitein gevangen nemen. De verleiding om dan nog één avontuur te spelen is groot. Vooruit, nog even de dwergen redden. En de app laat succes of verlies in specifieke avonturen doorwerken in latere scenario’s.

Er is nu nog maar één campagne beschikbaar, maar uitgever Fantasy Flight Games heeft aangekondigd dat er in het najaar een nieuwe avonturenreeks uitkomt, voor 5 euro.

Het plot van een Journeys-campagne haalt het niet bij de uitgebalanceerde queeste van Tolkiens grote roman. Dat geeft niet. We zijn hier niet om te lezen, maar om te hakken en te toveren. Orks zijn slecht. Dwergen zijn goed. Op trollenjacht!

The Lord of the Rings: Journeys in Middle Earth ●●●●● €100, 1-4 spelers, Fantasy Flight Games